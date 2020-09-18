"Голосование по САП": Шмыгаль прокомментировал вероятность отмены безвиза с ЕС

Украина выполнила все процедуры, которые прописаны действующим законодательством по назначению комиссии Специальной антикоррупционной прокуратурой.

Украина выполнила все процедуры, которые прописаны действующим законодательством по назначению комиссии Специальной антикоррупционной прокуратурой. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

Он отметил, что поддержка международных партнеров зависит от открытости и прозрачности конкурса на пост главы САП. По его мнению, процедура избрания руководителя антикоррупционной прокуратуры пройдет по всем нормам действующего законодательства.

Также глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время общения с журналистами отметил, что ЕС и США интересует кандидатура будущего главы САП, а не комиссия по его отбору.

"Давайте будем ждать, кого выберет эта комиссия вместе с международниками, которые в достаточном количестве есть в этой комиссии, и тогда будем с вами вместе определяться, была ли это "зрада", или победа", - сказал нардеп.

Как сообщалось, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС.

17 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение конкурсной комиссии САП.