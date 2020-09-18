"Голосование по САП": Шмыгаль прокомментировал вероятность отмены безвиза с ЕС

Украина выполнила все процедуры, которые прописаны действующим законодательством по назначению комиссии Специальной антикоррупционной прокуратурой. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.
Он отметил, что поддержка международных партнеров зависит от открытости и прозрачности конкурса на пост главы САП. По его мнению, процедура избрания руководителя антикоррупционной прокуратуры пройдет по всем нормам действующего законодательства.
Также глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время общения с журналистами отметил, что ЕС и США интересует кандидатура будущего главы САП, а не комиссия по его отбору.
"Давайте будем ждать, кого выберет эта комиссия вместе с международниками, которые в достаточном количестве есть в этой комиссии, и тогда будем с вами вместе определяться, была ли это "зрада", или победа", - сказал нардеп.
Как сообщалось, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС.
17 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение конкурсной комиссии САП.