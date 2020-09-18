Адвокаты Порошенко насчитали 58 дел против него

В отношении бывшего президента Петра Порошенко открыто 58 уголовных дел.

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков утверждает, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел.

Об этом на брифинге сообщили адвокаты Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя в пятницу в Киеве

"Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая уголовных дел из списка Порошенко. Опять же, мы не знаем… мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас – это 58 уголовных дел".

По его словам, при этом нет никаких признаков, что Государственное бюро расследований собирается "как-то менять направление своих усилий". "Очевидно, что это им гораздо интереснее, чем их нормальная работа", - добавил адвокат.

Его коллега Головань отметил, что некоторые из этих дел были сперва закрыты из-за отсутствия события преступления, но потом Печерский райсуд Киева открывал их снова.

Неделю назад адвокаты Порошенко заявили об открытии СБУ 15 новых дел против их подзащитного.

После этого генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Порошенко выгоден пиар из-за открытия против него ряда уголовных производств.

Напомним, следователи ГБР вручили подозрение экс-пограничнику, который содействовал в незаконном пропуске Петра Порошенко через границу и летел на Мальдивы в 2018 лет.