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Пятница, 18.09.2020
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Зеленский: Новость об отмене безвиза распространяет партия человека, который думает, что он монарх

Зеленский: Новость об отмене безвиза распространяет партия человека, который думает, что он монарх
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Информацию о возможной потере безвизового режима с Европейским союзом распространяет "политическая партия, глава, которой считает, что он до сих пор — монарх и владелец Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о возможном срыве безвизового режима с ЕС из-за проблемы с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

На брифинге в Ивано-Франковской области он сказал, что знает, кто это распространяет.

Зеленский отметил, что не комментирует заявления украинских политиков, у которых нет полномочий давать или забирать безвиз.

"Я знаю, кто распространяет эту информацию, ее распространяет партия. Мне известна партия, лидером которой является человек, который думает, что он монарх Украины", – сказал глава государства.

Президент отметил, что знает международную позицию и поддерживает ее.

"Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения и полностью поддерживаю", – заявил он.

Кулеба: Нет никаких угроз безвизу с ЕС

Как сообщалось, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС.

17 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение конкурсной комиссии САП.

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Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Безвиз.

Автор:

Телеграф
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