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"Батькивщина" обнародовала программу на местные выборы в Киеве

"Батькивщина" обнародовала программу на местные выборы в Киеве
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф Фото: kyiv.ba.org.ua
Вывести Киев из управленческого кризиса. Такое обещание дал кандидат на должность городского головы Киева Алексей Кучеренко во время конференции Киевской городской партийной организации ВО "Батькивщина".

Среди приоритетных направлений работы он отмечает безопасность и комфорт жизни в Киеве, финансовый и технический аудит, урегулирование тарифной политики и многое другое, передает пресс служба.

Политсила обнародовала программу на местных выборах 25-го октября 2020 года. В частности, в программе указана цель - сделать Киев одной из лучших столиц Европы и мира. Среди пунктов документа: безопасность и комфорт проживания киевлян, город без пробок, безопасные и надежные дома, наведение порядка с горячей водой, отоплением и водоотведением, здоровье жителей, экологически чистый город без барьеров.

"Киев находится в мощной и системной управленческой кризисе. Она связана с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды - безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде всего Киев должен быть комфортным именно для киевлян", - подчеркнул кандидат в мэры от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Напомним, что делегаты конференции 21 сентября 2020 утвердили предвыборные списки кандидатов от "Батькивщины" в Киевский городской совет. В первую пятерку кандидатов по списку партии вошли Алексей Кучеренко, председатель Киевской городской "Батькивщины" Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт по государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гoцуляк.

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Батькивщина, Выборы.

Автор:

Телеграф
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