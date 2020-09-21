"Батькивщина" обнародовала программу на местные выборы в Киеве

Среди приоритетных направлений работы он отмечает безопасность и комфорт жизни в Киеве, финансовый и технический аудит, урегулирование тарифной политики и многое другое, передает пресс служба.
Политсила обнародовала программу на местных выборах 25-го октября 2020 года. В частности, в программе указана цель - сделать Киев одной из лучших столиц Европы и мира. Среди пунктов документа: безопасность и комфорт проживания киевлян, город без пробок, безопасные и надежные дома, наведение порядка с горячей водой, отоплением и водоотведением, здоровье жителей, экологически чистый город без барьеров.
"Киев находится в мощной и системной управленческой кризисе. Она связана с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды - безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде всего Киев должен быть комфортным именно для киевлян", - подчеркнул кандидат в мэры от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.
Напомним, что делегаты конференции 21 сентября 2020 утвердили предвыборные списки кандидатов от "Батькивщины" в Киевский городской совет. В первую пятерку кандидатов по списку партии вошли Алексей Кучеренко, председатель Киевской городской "Батькивщины" Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт по государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гoцуляк.