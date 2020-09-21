Скандального нардепа Юрченко арестовали

Нардепа Юрченко арестовали с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Данное решение Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес в понедельник вечером, частично удовлетворив таким образом ходатайство следствия.

Также сообщалось, что во время заседания судья, зачитывая материалы дела, сказала, что у Юрченко COVID-19 не выявлен.

В ходе заседания по избранию меры пресечения Юрченко 21 сентября прокурор заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили пистолет в автомобиле у исключенного из фракции "Слуга народа" нардепа.

Также он добавил, что 16 сентября пистолет лежал на пассажирском сиденье автомобиля Lexus LX 470 возле дома родителей Юрченко в Броварском районе Киевщины.

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