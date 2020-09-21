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"Слуги народа" хотят усложнить укранцам выборы: что задумали нардепы

"Слуги народа" хотят усложнить укранцам выборы: что задумали нардепы
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Нардепы из "Слуги народа" предложили ВР предусмотреть возможность проведения в день выборов опросов общественного мнения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях под эгидой ЦИК. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Законопроект №4043 о внесении изменений в закон о ЦИК относительно опросов общественного мнения внесли 3 сентября "Слуги народа" Александр Корниенко, Андрей Клочко, Владимир Иванов, Александр Качура и Андрей Стрихарский.

Нардепами от "СН" было предложено дополнить закон о ЦИК статьей 23-1 "Полномочия Комиссии по обеспечению организации подготовки и проведения опроса общественного мнения". 

Было предложено принять, что ЦИК "обеспечивает организацию подготовки и проведения опроса общественного мнения в случае принятия Кабинетом министров решения о проведении такого опроса". 

Кабмин определяет перечень вопросов, которые выносятся на опрос, сроки проведения такого опроса и территорию проведения опроса, а ЦИК устанавливает порядок "опроса общественного мнения".

В перечень вопросов в опросах общественного мнения "не могут быть включены вопросы временно оккупированных территорий, в частности, вопрос выборов на временно оккупированных территориях, экономическое взаимодействие с временно оккупированными территориями, порядок управления такими территориями, а также вопросы амнистии и взаимодействия с государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом". 

Опросы общественного мнения "проводится в день голосования на общегосударственных или местных выборах по всей территории Украины или в отдельных ее местностях", а его результаты публикуются на сайте ЦИК не позднее, чем на пятый день со дня их обобщения. 

Положения Избирательного кодекса по организации и проведению голосования применяются с учетом порядка опроса общественного мнения, установленного Центризбиркомом.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие органы и должностные лица обязаны содействовать ЦИК "в обеспечении организации подготовки и проведения опроса общественного мнения".

Порядок материально-технического и финансового обеспечения опроса общественного мнения устанавливает правительство.

Оно "может осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины, а также других источников, не запрещенных законодательством, в том числе за счет средств, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, средств, привлеченных в рамках международной технической помощи, а также программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений".

Другие подробности: 4 сентября депутаты фракции "Голос" внесли 5 альтернативных проектов закона, но их тексты пока отсутствуют на сайте парламента:

  • 4043-1 – проект закона о внесении изменений в закон "О Центральной избирательной комиссии" по опросам общественного мнения (Макаров А.А.)
  • 4043-2 – проект закона о внесении изменений в закон о ЦИК "по недопущению наделения Центральной избирательной комиссии несвойственными полномочиями" (Лозинский Р.М.)
  • 4043-3 – проект закона о внесении изменений в закон о ЦИК "относительно опроса общественного мнения о возможной лояльности к государству-агрессору" (Устинова А.Ю.)
  • 4043-4 – проект закона о внесении изменений в закон о ЦИК "по недопущению наделения Центральной избирательной комиссии несвойственными полномочиями" (Юрчишин Я.Р)
  • 4043-5 – проект закона о внесении изменений в закон о ЦИК по опросам общественного мнения (Васильченко Г.И.)

Ранее сообщалось, что нардепа Юрченко арестовали с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

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Украина, ВР, ЦИК, Рада, Слуга народа, СН.

Автор:

Телеграф
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