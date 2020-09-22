Кровь из глаз: "бандитское" видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети

Кандидат в мэры Одессы Евгений Червоненко насмешил пользователей Сети своим предвыборным роликом.

В сети массово распространяется видео, в котором кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко предстал в роли героя сериала "Ликвидация" Давида Гоцмана ставит ультиматум одесским бандитам.

"Слушайте меня все, кто имеет уши: Одессу я вам дерибанить больше не дам. Стая ваша деятельность свою преступную прекращает. А если нет — сядут все", — говорит герой Червоненко-Гоцмана.

В ответ на такую тираду бандиты его обвиняют и жалуются, что "это не по закону".

В Сети не оценили актерские способности политика и предлагают спеть "Мурку".

21 сентября стало известно, что Евгений Червоненко выдвинутый партией "Наш край" кандидатом в мэры Одессы и возглавит список партии на выборах в горсовет. На собрании также утвердили списки кандидатов в депутаты советов региона всех уровней.