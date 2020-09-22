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Зеленский доверил украинские реформы Маргулану Сейсембаеву: в сети припомнили его криминальное прошлое

Зеленский доверил украинские реформы Маргулану Сейсембаеву: в сети припомнили его криминальное прошлое
17:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Казахский предприниматель и партнер Саакашвили Маргулан Сейсембаев встретился с Зеленским и пообещал помочь с реформами. В Сети вспомнили криминальное прошлое реформатора и усомнились в его профессионализме.

Казахский бизнесмен Маргулан Сейсембай, а также партнер Михеила Саакашвили "по реформах", провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в своей поддержке. Об этом Маргулан Сейсембай написал на своей странице в Facebook 21 сентября.

"Сегодня встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно ещё "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", - отметил бизнесмен.

В свою очередь исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк сообщила, что против Сенсембая в Казахстане было открыто уголовное дело по отмыванию денег, после чего миллионер убежал в Москву. 

"Против Сенсембая в Казахстане было уголовное дело по отмыванию денег. Миллионер убежал в Москву. Там он получил какие-то гарантии безопасности для себя и семьи и вернулся со спокойной душой в Казахстан", - написала Каленюк в Facebook.

Следует отметить, что уголовное дело против Сенсембая завели, но далее судебный процесс не продвинулся - приговор не вынесли.

Личность Маргулана Сеймембая украинцам стала известна после выхода его интервью с Андреем Федоривым. Особенно зрителей впечатлил невероятный рассказ бизнесмена о покупке и продаже мобильного оператора К Mobile.

После этого он несколько раз бывал в Украине, давал интервью украинским блогерам, в частности Евгению Черняку для канала Big Money.

Маргулан Сейсембай – основатель управляющей компании Seimar Investment Group. Он участвует в структурах группы венчурных фондов Asadel Group (Сингапур), где партнером, вместе с американским и испанским коллегами, является его брат Ерлан Сейсембаев.

Член совета попечителей Almaty Management University, основатель благотворительного фонда Seimar Social Fund, инициатор и руководитель экспедиционной команды Nomad Explorer. По состоянию на 2019 год он №33 в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes.

31 августа экс-президент Грузии, глава Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Сейсембаев будет отвечать за международную деятельность Офиса простых решений и результатов.

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Казахстан, Реформы, Владимир Зеленский, Михэила Саакашвили.

Автор:

Телеграф
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