СМИ рассказали, как Ахметов перед выборами атакует Медведчука с помощью "Нацкорпуса"

Ринат Ахметов финансирует "Нацкорпус", используя националистов для сведения политических счетов с оппонентами.

На востоке Украины накануне местным выборов сложилась непростая ситуация для олигарха Рината Ахметова. Регионы, традиционно поддерживающие политические проекты Ахметова, в этот раз, вероятно, отдадут голоса за партию Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом пишет издание from-ua.

По информации журналистов, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, Ахметов пытается давить на Медведчука, натравливая на того ручных националистов. В понедельник, 21 сентября, "Нацкорпус" вдруг решил устроить перформансы перед каналами соратника Медведчука, нардепа Тараса Козака. Источники издания в окружении руководства "Нацкорпуса" утверждают, что "об этой акции Билецкого попросили "ахметовские". Ранее националисты угрожали Медведчуку, атаковали офисы ОПЗЖ, в том числе якобы причастны к поджогу.

"Оппоблок" Рината Ахметова скатился на политический маргинез, что вынуждает олигарха вкладываться в другие проекты. Одним из таких уже несколько лет является радикальная организация "Нацкорпус". Ультранационалистическая партия Андрея Билецкого давно "присела" на карман донецкого олигарха. В своей статье для "Зеркала недели" известный журналист Юрий Бутусов пишет, что Ахметов дает деньги Билецкому через охранную компанию: "Одним из важнейших источников финансирования "Нацкорпуса" является деятельность охранной компании, созданной ветеранами "Азова". Среди крупнейших клиентов — предприятия корпорации ДТЭК Рината Ахметова. Когда в коммерческих спорах речь доходит до выяснения отношений между различными охранными структурами, оснащение и организация ветеранов "Азова" устраняют у оппонентов желание продолжать конфликт", - пишет from-ua.

Ранее ветеран АТО Олег Ширяев заявлял, что Ахметов платит "Нацкорпусу черным налом".

Источники издания в "Нацкорпусе" подтверждают, что получают деньги от разных олигархов, но наибольший подряд – у структур Рината Ахметова.

"Перед выборами донецкий олигарх пытается использовать националистическую карту в борьбе с конкурентами, главным из которых является ОПЗЖ. Партия Медведчука уверенно лидирует на юге и востоке страны и после выборов станет главной движущей силой в большинстве местных советов. Медведчук еще больше нарастит политическое влияние и сможет более активно продвигать свою мирную повестку для Донбасса. Это беспокоит и Ахметова, и Порошенко, и Зеленского, которые сейчас синхронно работают против Медведчука и ОПЗЖ. В это вовлечена даже СБУ, которая пытается отобрать канал "112 Украина" у Козака. К слову, атака "Нацкорпуса" на телеканалы не случайна. С помощью таких шоу заинтересованные лица в окружении президента раскачивают тему, подготавливая почву для рейдерства этих СМИ.

Нет сомнений, что ближе к выборам акций радикалов станет больше. Главное, чтобы украинские власти вовремя поняли, что всему есть граница, перешагнув через которую ситуацию уже будет не спасти. Разгул радикалов – очень тревожный феномен. Никто не сможет предсказать, как поведут себя вооруженные банды, когда поймут, что смогут работать и без своих хозяев. Сейчас правоохранительная система потакает радикалам", - акцентирует журналист.