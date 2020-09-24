Группы влияния в партии Медведчука-Левочкина "ОПЗЖ" зашли в клинч в Николаеве выдвинули двух кандидатов в мэры города - Сергей Лещенко

Группы влияния в партии Медведчука-Левочкина "ОПЗЖ" зашли в клинч в Николаеве и одновременно выдвинули двух кандидатов в мэры города. Об этом на своем Телеграм-канале сообщил Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, от городской организации ОПЗЖ в мэры идет Артем Ильюк, который был депутатом прошлого созыва и даже работал вместе с Лещенко в антикоррупционном комитете.

Одновременно от областной организации ОПЗЖ в мэры выдвинут Владислав Чайка.

На выдвижение Чайки приехал нардеп Юрий Загородний, близкий к Виктору Медведчуку. Тогда как второй кандидат Артем Ильюк близок к группе Левочкина-Бойко.

"Забавно то, что Чайка раньше публично поддерживал команду Владимира Зеленского и даже якобы хотел баллотироваться в мэры Николаева от партии "СН".

По некоторой информации, Чайка является братом супруги председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Предлагаю вынести этот спор на суд моих подписчиков. Итак, друзья, за кого вы болеете в Николаеве

за ставленника Медведчука Чайку или за ставленника Левочкина-Бойко Ильюка?" - написал Лещенко в своем Телеграм-канале.

Также сообщалось, что Николаевская ячейка ОПЗЖ находится в конфликтном состоянии вокруг списка в гор и обл совет и никак не может определиться с кандидатом в мэры.