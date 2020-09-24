Мы должны защитить столичные заводы от уничтожения, - Алексей Кучеренко

В Киеве массово закрывают заводы, и все это происходит не из-за пандемии коронавируса. Столичные власти абсолютно не поддерживают производства. Предприятие "Магистраль" производит качественную технику и значительно дешевле, чем иностранные конкуренты. Однако государство покупает косилки в Италии, а отечественное предприятие "стоит".

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко после встречи с трудовым коллективом ООО" Магистраль", передает пресс-служба политсилы.

Работники предприятия обратили внимание, что в 2019 году импорт техники для сельского хозяйства в Украине составил $ 769,2 млн, а это на 17% меньше, чем в 2018. Например, в позапрошлом году Украина покупала косилки в Италии - на сумму $ 11,5 млн, США - на $ 6,2 млн, Польше - на $ 5,4 млн, и Венгрии - на $ 4,5 млн.

"Следует комплексно подходить к решению проблем массового уничтожения столичных заводов. Этот аспект учтен в моей программе развития Киева. Чем смогу, обязательно помогу ", - отметил политик.

Напомним, что Киевский механический завод "Магистраль" им. М.П. Шульгина" основан в 1946 году. Завод специализируется на производстве машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства; плит, листов, труб и профилей из пластмасс; подъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования; машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; других машин и оборудования специального назначения; кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.