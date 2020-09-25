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Зеленский остановился в шикарном отеле в Закарпатье: фото и цены на номера

Зеленский остановился в шикарном отеле в Закарпатье: фото и цены на номера
12:36 Сегодня Телеграф Фото: tripadvisor.ru
Президент Владимир Зеленский отправился на отдых в Закарпатье, он остановился в одном из элитных санаторных комплексов региона "Деренивская Купель", который расположен в селе Нижнее Солотвино.

24 сентября президент Владимир Зеленский отправился с двухдневной рабочей поездкой  в Закарпатскую область.

Журналисты PavlovskyNews выяснили, что на Закарпатье президент остановился в одном из лучших санаторных комплексов региона. 

Санаторий "Деренивская Купель" расположен в селе Нижнее Солотвино.

Следует отметить, что цена номера стартует от 2300 гривен за ночь.

На ресепшене подтвердили визит Владимира Зеленского. Впрочем, в какой именно гостинице (там их несколько) санатория остановился известный гость - нам не уточнили.

При этом заверили, что пребывание президента прошло без дискомфорта для остальных постояльцев.

На сайте комплекса указано, что аренда самого дешевого номера обойдется в 2300 гривен за сутки. Скорее всего, президент остановился в люксовом, который сейчас стоит 4200 гривен, или Family - 5400.

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Закарпатье, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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