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"Батькивщина" выступает за реновацию киевских "хрущевок"

"Батькивщина" выступает за реновацию киевских "хрущевок"
14:17 Сегодня Телеграф Фото: kyiv.ba.org.ua
В Киеве должна функционировать комплексная программа перестройки старых микрорайонов - вместо "хрущевки" киевляне должны получить оснащены квартиры в 200-500 метрах от бывшего дома, считает кандидат в мэры столицы от "Батькивщины" Алексей Кучеренко. А в вопросе гаражного кооператива при условии его превращения в многоэтажный гараж за владельцем должно храниться право собственности.

Так Кучеренко прокомментировал во время открытой встречи вопрос от жителя Соломенского района Киева о возможной застройки гаражного кооператива, передает пресс-служба Киевской организации "Батькивщины".

Политик отметил, что в 2005 году по поручению премьер-министра Юлии Тимошенко летал в постсоветские столицы для изучения проекта реконструкции "хрущевок".

"Брался старый микрорайон строился стартовый дом за средства инвестора, потом людей переселяли в обустроены квартиры, в 1,5-2 раза больше предыдущих. Ни одной секунды жилье людей "не висело в воздухе". Некоторым столицам удавалось за 3 года заменить 6,5 млн квадратных метров ветхого жилья на 13 млн квадратных метров нового", - рассказал он.

Кучеренко заверил, что в случае победы на выборах вместе с командой реализует подобный проект в Киеве, считая такой подход справедливым.

"Есть жилье, которое требует полной реновации. Понятно, что власть у нас ассоциируется с застройщиками. Однако есть застройщики, которые не лезут в старый жилой фонд. А есть застройщики, которые раздали взятки, взяли" пятно" под застройку из ветхого жилого фонда, построили небоскреб, заработали 10 млн долларов, и никому от этого лучше не стало", - сказал кандидат от" Батькивщины".

Он добавил: "Они деньги вывели, своих детей учиться в Англию отправили, в инфраструктуру ничего не вложили. Старые дома и сети еще больше износились. Должно быть доверие к власти, она действительно защищает имущественные права граждан".

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Хрущевки, Батькивщына.

Автор:

Телеграф
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