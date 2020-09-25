Скачать
Пятница, 25.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Фокина бросили "на амбразуру": как Зеленский спасает свой рейтинг и в чем риски для Украины
Фокина бросили "на амбразуру": как Зеленский спасает свой рейтинг и в чем риски для Украины
Украинским пользователям ВКонтакте пригрозили полицией
Украинским пользователям ВКонтакте пригрозили полицией
Биатлонист Пидручный заразился коронавирусом и пропустит серьезную гонку
Биатлонист Пидручный заразился коронавирусом и пропустит серьезную гонку
О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины
О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины

Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией - эксперт

Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией - эксперт
16:49 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией. Об этом в своем блоге написал политический эксперт Кирилл Киквидзе:

«Удивительная ситуация перед выборами сложилась в Николаевской области. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» долгое время не могли решить, кто пойдет в мэры Николаева. В итоге свое решающее слово сказал Виктор Медведчук, в очередной раз подтвердив, кто на самом деле руководит партией.

Что произошло

Так, летом наиболее вероятным кандидатом от ОПЗЖ на мэрских выборах в Николаеве называли экс-депутата из парламентской группы «Видродження» Артема Ильюка. Его активно продвигала группа Бойко-Левочкина. Так, Бойко появлялся на публичных мероприятиях вместе с Ильюком, ранее анонсировал в соцсетях, что тот пойдет в мэры.

Но в августе в Николаев приехал депутат и близкий соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний, который возглавил партийную облорганизацию ОПЗЖ. Оказалось, что у Медведчука в Николаеве своя кандидатура – это Владислав Чайка, сын экс-мэра Николаева. Кроме того, как пишет НВ, в области начался пересмотр партийных списков ОПЗЖ на выборах в гор- и облсоветы.

Внутрипартийная борьба привела к тому, что накануне подачи документов на главном партийном сайте ОПЗЖ появилось две новости – одна о выдвижении Ильюка в мэры от городской организации ОПЗЖ, вторая – о выдвижении Чайки, от областной организации.

Более того, к внутрипартийному конфликту группы Левочкина-Бойко привлекла подконтрольное СМИ.

Так, о выдвижении Ильюка появился материал на сайте «Подробности», который собственно Левочкину и принадлежит.

Более того, в новостной программе на телеканале «Интер» Левочкиина-Фирташа сюжеты о выдвижении Ильюка были не только 23 сентября но и 24 сентября, когда уже сдали документы на регистрацию Чайки!!!

О чем это говорит? О том, что Левочкин-Бойко-Фирташ из последних сил пытались протащить свою креатуру. Но последнее слово было за Медведчуком. И от ОПЗЖ в мэры Николаева пойдет Владислав Чайка, креатура Виктора Медведчука».

«Таким образом, мы еще раз увидели, кто реально реально принимает решения в ОПЗЖ. Группе Левочкина-Бойко в продвижении своих протеже не помог даже Фирташ с его медиа-ресурсами» - заявил Киквидзе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Николаев, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия может добиться восстановления подачи воды в Крым: озвучены сценарии
02 Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
03 В Украине перестанут принимать часть денег: от каких купюр нужно избавиться
04 "До 40% поражения легких": у мужа Камалии начались осложнения от коронавируса
05 Тело нашли на дне бассейна: умерла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский остановился в шикарном отеле в Закарпатье: фото и цены на номера
Зеленский остановился в шикарном отеле в Закарпатье: фото
Осенние каникулы могут перенести: названы даты
Осенние каникулы могут перенести: названы даты
Кандидату на пост главы ОТГ подбросили пакет со &quot;взрывчаткой&quot;: что известно об инциденте
Кандидату на пост главы ОТГ подбросили пакет со "взрывчаткой": что известно об инциденте
Наталья Могилевская подогрела слухи о романе с миллионером
Наталья Могилевская подогрела слухи о романе с миллионером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь