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Скандальный депутат, призер Олимпиады и даже бизнес-тренер: кого ведет в Киевраду партия "За майбутнє"

Скандальный депутат, призер Олимпиады и даже бизнес-тренер: кого ведет в Киевраду партия "За майбутнє"
16:02 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Политическая партия "За Майбутнє" подала 109 кандидатов в депутаты Киеврады и кандидата на должность мэра Киева Сергея Гусовского.

Сергей Гусовский баллотируется в мэры столицы и заявляет, что его команду объединяют опыт, профессию и действенность.

Гусовский в прошлом бизнесмен, предприниматель-ресторатор, в Киевсовете возглавлял фракцию "Самопомочи". Осенью 2018 Гусовского и еще трех депутатов исключили из "Самопомочи" из-за земельного скандала. Его дед был генеральным директором Киевского завода Арсенал.

Денис Силантьев - известный спортсмен, чемпион Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию, серебряный призер Олимпиады в Сиднее (2000), общественный деятель.

С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.

Сергей Розвадовський - профессиональный бизнес-тренер, писатель, автор курсов "Деньги" и "Бизнес от, А до Я", кинопродюсер, бизнесмен. В своем профиле Instagram предлагает сотрудничество и практикумы по зарабатыванию денег. 

Максим Борозенец - в 2015 году избран депутатом Киевского городского совета от партии "Самопомоч". В 2018 году из-за скандала с выделением земли семье однопартийца, исключен из партии. 

В 2016-м году Борозенец попал в число неэффективных депутатов Киевсовета, которые не голосуют за большинство вопросов.

В 2016 году приобрел за 149 тыс. грн PORSCHE CAYENNE (2008 г.в.). В разделе декларации "расходы и сделки" депутат удачную покупку не отразил. Такой автомобиль на самом деле стоит минимум 20 тыс. долларов.

Всех зарегистрированных кандидатов можно посмотреть на сайте Киеврады в дополнении к постановлению.

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Киев, Выборы, За майбутнє.

Автор:

Телеграф
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