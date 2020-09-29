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К переговорам по Донбассу привлекли кума Ермака

К переговорам по Донбассу привлекли кума Ермака
07:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал, что вошел в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

О своем назначении Тищенко заявил во время брифинга в КВЦ "Парковый" в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда президент шел в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир. Поэтому сегодня мы находим новое решение и я действительно являюсь одним из членов этой группы"

Ранее на своей странице в Facebook он рассказал о какой группе идет речь.

"Впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по вопросам Донбасса. Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разъединение украинский с обеих сторон конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. "Нет той стороны". Прежде всего украинцы, которых разделила война на Донбассе. и наша общая задача - объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтобы поскорее наступил мир", - написал нардеп.

По словам первого замглавы делегации Украины в ТКГ Алексея Резникова, вопрос участия этого нардепа в группу Рады по ОРДЛО "даже не обсуждался".

Стоит отметить, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что пользуется доверием самого президента, а также имеет наибольшее влияние на него.

Кроме того, нардеп Николай Тищенко и глава Офиса президента Андрей Ермак - кумовья. Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата. 

Николай Тищенко — владелец сети ресторанов, телеведущий, политик. Владелец сети ресторанов "Наша карта".

На парламентских выборах 2019 года прошел в Верховную Раду от Слуги народа по избирательному округу № 219 (Святошинский район Киева).

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Донбасс, Николай Тищенко, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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