В ТКГ напомнили Фокину, кто принес войну в Украину

Украинская делегация в ТКГ была неприятно удивлена из-за сообщений о резонансных заявлениях Фокина по войне на Донбассе и по Крыму, сделанных в ВР.

Об этом сообщили в официальном заявлении украинской делегации в ТКГ, переданном Укринформом.

В тексте заявления говорилось, что Фокин как и любой человек имеет право на собственную позицию, какой бы странной она не казалась, но делегация Украины в переговорах в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временной оккупации Крыма и войне на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне», - говорится в заявлении.

В ТКГ отметили, что войну на территорию Украины принесла РФ и поэтому, переговоры с их участием проходят в формате - Украина, ОБСЕ как посредник и РФ как оккупант.

«Задачи, которые имеем в переговорах от Владимира Зеленского, построенные на понимании того, что РФ полностью контролирует временно оккупированных территориях Украины, а следовательно имеет решающее влияние на все, что там происходит», - подчеркнули в ТКГ.

Также они подчеркнули, что ранее ни разу в работе ТКГ не было случая с сомнительными заявлениями от Фокина и не было каких либо дипломатических неожиданностей.

Также в сообщении отмечалось, что Фокин, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказавшего свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство. "Тем более, разговор происходил в ВР Украины, ожидается, что заявления Фокина получат надлежащую оценку", - говорилось в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что Арсен Аваков высказался о заявлениях Витольда Фокина и призвал отправить его "как минимум" на пенсию.

Также сообщалось, что на заседании комитета ВРУ Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. В сети ответили на это наглядным видео доказательств. В комитете инициировали исключение Фокина их ТКГ.