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Кучеренко: Я знаю, как избавиться от транспортного коллапса в Киеве

Кучеренко: Я знаю, как избавиться от транспортного коллапса в Киеве
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф
Варшава во многих аспектах похожа на Киев. Однако в столице Польши 2700 единиц общественного транспорта, а в нашей 900. Это втрое меньше. В Киеве должен работать полноценный общественный электротранспорт по европейской аналогии. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, сообщает пресс-служба партии.

Политик убежден, что транспортный коллапс напрямую связан с непрофессиональной деятельностью руководящих кадров столицы.

"1 из 3 дорожных полос отвели под общественный транспорт, обычные машины "втиснулись" в другие 2 ряда и автоматически попали в пробки. К сожалению, у нас закрыли эту полосу и общественного транспорта не добавили. В результате людям некуда деваться. Власть должна была  установить остановки с табло, на которых отображается систематический график прибытия общественного транспорта, как делается во всем цивилизованном мире. Это все комплексные непрофессиональные просчеты. Я убежден, эти действия диктовали некоторые перевозчики за соответствующие деньги, которые сегодня циркулируют в этом сегменте", - отметил он

Кучеренко заверил, что у него есть стратегия по решению транспортного коллапса и он реализует ее в случае победы на выборах городского главы Киева 25 октября.

"Мы с командой берем на себя обязательства в 2 раза сократить время пребывания киевлян в общественном транспорте. Это один из ключевых приоритетов нашей команды. Безусловно, создав внутреннюю, кольцевую электричку. Также нашей командой запланировано строительство 2 тоннелей. И я вам гарантирую, что это реально сделать за счет инвесторов. Соответственно, нужно создать среду, чтобы сюда хотели вводить инвестиции. И я знаю, как наладить этот процесс ", - сказал Кучеренко.

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Киев, Алексей Кучеренко.

Автор:

Телеграф
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