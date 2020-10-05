Венедиктову заподозрили в переезде на новую госдачу: как она выглядит и где находится (фото)

После скандала Венедиктова сменила госрезиденцию в Пуще-Водице на госдачу в Конче-Заспе.

На днях генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала покинуть президентскую резиденцию на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица". Но теперь она якобы намерена поселиться поближе к президенту Владимиру Зеленскому в Конча-Заспе. Об этом сообщает Bihus.Info.

Для генпрокурора и ее семьи готовят дом на территории базы отдыха Конча-Заспа. В нескольких сотнях метров находится резиденция президента Владимира Зеленского.

Речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке на несколько соток.

По данным журналистов, аренда такого жилья будет стоить чуть больше 25 тысяч гривен в месяц.

Возле 79 дома в нескольких сотнях метров находится резиденция Владимир Зеленского.

Сама Венедиктова объясняла переезд в Пущу-Водыцю мерами безопасности.

Она пообещала доплатить за аренду жилья (дешевле расчетных цен) и выехать оттуда.