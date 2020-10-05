Скачать
Понедельник, 05.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В антилидерах Харьковская область: в Украине прибавилось почти 4 тысячи новых больных коронавирусом
В антилидерах Харьковская область: в Украине прибавилось почти 4 тысячи новых больных коронавирусом
В Украине начали действовать нове карантинные зоны: где самые жесткие ограничения
В Украине начали действовать нове карантинные зоны: где самые жесткие ограничения
«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус
«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус
Праздник 5 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 5 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Венедиктову заподозрили в переезде на новую госдачу: как она выглядит и где находится (фото)

Венедиктову заподозрили в переезде на новую госдачу: как она выглядит и где находится (фото)
10:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
После скандала Венедиктова сменила госрезиденцию в Пуще-Водице на госдачу в Конче-Заспе.

На днях генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала покинуть президентскую резиденцию на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица". Но теперь она якобы намерена поселиться поближе к президенту Владимиру Зеленскому в Конча-Заспе. Об этом сообщает Bihus.Info.

Для генпрокурора и ее семьи готовят дом на территории базы отдыха Конча-Заспа. В нескольких сотнях метров находится резиденция президента Владимира Зеленского.

Речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке на несколько соток. 

По данным журналистов, аренда такого жилья будет стоить чуть больше 25 тысяч гривен в месяц. 

Возле 79 дома в нескольких сотнях метров находится резиденция Владимир Зеленского.

Сама Венедиктова объясняла переезд в Пущу-Водыцю мерами безопасности.

Она пообещала доплатить за аренду жилья (дешевле расчетных цен) и выехать оттуда. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Прокуратура, ГПУ, Ирина Венедиктова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Броварах пьяный полицейский сбил мать с дочерью на переходе: одна из них умерла (фото, видео)
02 Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)
03 Алиев объявил об освобождении города Джебраил: где он находится и что об этом известно
04 Заломили руки и тащили по земле: в сеть попало видео жесткого задержания девочки-подростка в Беларуси
05 Загрязнение Тихого океана ни при чем? В России выдали новую версию гибели животных на Камчатке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Война в Нагорном Карабахе вспыхнула с подачи Путина: Пионтковский озвучил причину
Война в Нагорном Карабахе вспыхнула с подачи Путина: Пионтковский озвучил причину
Загрязнение Тихого океана ни при чем? В России выдали новую версию гибели животных на Камчатке
Загрязнение Тихого океана ни при чем? В России выдали новую версию гибели животных на Камчатке
Крушение Ан-26: в Харькове готовятся к прощанию с погибшими (фото, видео)
Крушение Ан-26: в Харькове готовятся к прощанию с погибшими (фото, видео)
Нашла внутреннее равновесие: журналистка рассказала о жизни после увольнения с &quot;1+1&quot;
Нашла внутреннее равновесие: журналистка рассказала о жизни после увольнения с "1+1"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь