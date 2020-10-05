Венедиктову заподозрили в переезде на новую госдачу: как она выглядит и где находится (фото)

На днях генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала покинуть президентскую резиденцию на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица". Но теперь она якобы намерена поселиться поближе к президенту Владимиру Зеленскому в Конча-Заспе. Об этом сообщает Bihus.Info.
Для генпрокурора и ее семьи готовят дом на территории базы отдыха Конча-Заспа. В нескольких сотнях метров находится резиденция президента Владимира Зеленского.
Речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке на несколько соток.
По данным журналистов, аренда такого жилья будет стоить чуть больше 25 тысяч гривен в месяц.
Возле 79 дома в нескольких сотнях метров находится резиденция Владимир Зеленского.
Сама Венедиктова объясняла переезд в Пущу-Водыцю мерами безопасности.
Она пообещала доплатить за аренду жилья (дешевле расчетных цен) и выехать оттуда.