Это просто отель: Зеленский назвал причину переезда в президентскую резиденцию

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем месте жительства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что государственную дачу на территории резиденции "Конча-Заспа" воспринимает как отель, а жить хочет дома, поэтому хочет построить или арендовать дом.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на интервью Зеленского европейскому изданию Politico Europe.

По словам Зеленского, для его семьи важно иметь семейное гнездышко.

"У меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковида. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы.

Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, или возьмем в аренду", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, накане выборов президента Владимир Зеленский категорически отрицал возможность переезда и хотел перенести Администрацию Президента с Банковой.