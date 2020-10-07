Давид Сакварелидзе призвал поддержать Ляшко в 208 округе

Экс-заместитель генерального прокурора Украины и прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе поддержал кандидатуру Олега Ляшко, который баллотируется на местных выборах в 208 округе на Черниговщине.

Об этом Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.

"Первый сигнал возвращения людей профессиональным политикам будет в 208 округе на Черниговщине. Меня очень удивляет факт вступления в Верховную Раду с целью изменить страну, не будучи политиком. Большинство из них так и не стали политиками и смешались с серой массой. Исходя из указанного выше, Черниговщина не имеет другой альтернативы, кроме такого политика, как Ляшко ", - отмечает Сакварелидзе.

Политик назвал несколько причин, которые будут гарантировать победу Ляшко в округе: среди них Сакварелидзе указывает и разочарование новыми лицами в обществе и амбиции Олега Ляшко.

"Я не слышал другой фамилии политика или узнаваемого кандидата в Чернигове в 208 округе, кроме Ляшко. Он имеет собственную партию и амбиции идти в парламент. Он будет тратить больше времени на избирателя и сосредоточится на росте своих сил в будущем ", - убежден Сакварелидзе.

"Мы с Ляшко имели серьезные разногласия и конфликты. Но не забуду, как в 2008 году, когда русские высадили Грузию и мы ждали реакции Украины - большинство украинских политиков в Раде решили молчать и не дразнить Россию резолюциями об оккупации. Ляшко же принял резолюцию в поддержку Грузии. Об этом не забыли. А когда мы встретились, я поблагодарил его за это ", - написал политик.

Отметим, если бы парламентские выборы проходили в середине сентября 2020 года, то в Раду проходили бы 5 партий: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и Радикальная партия Олега Ляшко. Рейтинг президента Владимира Зеленского с апреля упал на почти 11%, тогда как в Радикальной партии и ее лидера Олега Ляшко он за это время удвоился. Также согласно опросам, Олег Ляшко в абсолютных лидерах среди кандидатов на довыборах в Верховную Раду в 208 округе на Черниговщине.

Напомним, в челленджа на тему "Почему Ляшко должен вернуться в парламент" # заЛяшка подключились Юлия Тимошенко и партия «Батькивщина», экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Чернигова Владислав Атрошенко и вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы прошлого созыва Георгий Логвинский.

Кроме политиков, возвращение Ляшко в Верховную Раду требуют ветераны АТО / ООС. 208 избирательный округ находится в Черниговской области.

В состав округа входят Бахмач, Борзнянский, Куликовский, Менский и Талалаевский районы и часть Ичнянского района (город Ичня и территория северо-восточнее него).