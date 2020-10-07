Скачать
Среда, 07.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Хаос и громкие отставки: как коронавирус повлияет на выборы и что ждет Украину после 25 октября
Хаос и громкие отставки: как коронавирус повлияет на выборы и что ждет Украину после 25 октября
Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе: названа причина
Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе: названа причина
Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча

Давид Сакварелидзе призвал поддержать Ляшко в 208 округе

Давид Сакварелидзе призвал поддержать Ляшко в 208 округе
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф informator Фото: informator
Экс-заместитель генерального прокурора Украины и прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе поддержал кандидатуру Олега Ляшко, который баллотируется на местных выборах в 208 округе на Черниговщине.

Об этом Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.

"Первый сигнал возвращения людей профессиональным политикам будет в 208 округе на Черниговщине. Меня очень удивляет факт вступления в Верховную Раду с целью изменить страну, не будучи политиком. Большинство из них так и не стали политиками и смешались с серой массой. Исходя из указанного выше, Черниговщина не имеет другой альтернативы, кроме такого политика, как Ляшко ", - отмечает Сакварелидзе.

Политик назвал несколько причин, которые будут гарантировать победу Ляшко в округе: среди них Сакварелидзе указывает и разочарование новыми лицами в обществе и амбиции Олега Ляшко.

"Я не слышал другой фамилии политика или узнаваемого кандидата в Чернигове в 208 округе, кроме Ляшко. Он имеет собственную партию и амбиции идти в парламент. Он будет тратить больше времени на избирателя и сосредоточится на росте своих сил в будущем ", - убежден Сакварелидзе.

"Мы с Ляшко имели серьезные разногласия и конфликты. Но не забуду, как в 2008 году, когда русские высадили Грузию и мы ждали реакции Украины - большинство украинских политиков в Раде решили молчать и не дразнить Россию резолюциями об оккупации. Ляшко же принял резолюцию в поддержку Грузии. Об этом не забыли. А когда мы встретились, я поблагодарил его за это ", - написал политик.

Отметим, если бы парламентские выборы проходили в середине сентября 2020 года, то в Раду проходили бы 5 партий: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и Радикальная партия Олега Ляшко. Рейтинг президента Владимира Зеленского с апреля упал на почти 11%, тогда как в Радикальной партии и ее лидера Олега Ляшко он за это время удвоился. Также согласно опросам, Олег Ляшко в абсолютных лидерах среди кандидатов на довыборах в Верховную Раду в 208 округе на Черниговщине.

Напомним, в челленджа на тему "Почему Ляшко должен вернуться в парламент" # заЛяшка подключились Юлия Тимошенко и партия «Батькивщина», экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Чернигова Владислав Атрошенко и вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы прошлого созыва Георгий Логвинский.

Кроме политиков, возвращение Ляшко в Верховную Раду требуют ветераны АТО / ООС. 208 избирательный округ находится в Черниговской области.

В состав округа входят Бахмач, Борзнянский, Куликовский, Менский и Талалаевский районы и часть Ичнянского района (город Ичня и территория северо-восточнее него).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Давид Сакварелидзе.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает
02 Зеленского подняли на смех из-за визита Медведчука к Путину
03 Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
04 Стало известно, чем отравили Навального: результаты экспертизы
05 "Врач спросила, смогу ли я сама поставить себе капельницу": волонтер рассказала о борьбе с коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мендель показала фото из Брюсселя и попала под критику в сети
Мендель показала фото из Брюсселя и попала под критику в сети
Отличный подарок Путину на день рождения: Польша оштрафовала «Газпром» на кругленькую сумму
Отличный подарок Путину на день рождения: Польша оштрафовала «Газпром» на кругленькую сумму
Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
Вкуснейший тыквенный чизкейк: судья проекта &quot;МастерШеф&quot; поделилась рецептом
Вкуснейший тыквенный чизкейк: судья проекта "МастерШеф" поделилась рецептом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь