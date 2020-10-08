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Пальчевскому вручили погоны офицера ФСБ

Пальчевскому вручили погоны офицера ФСБ
16:48 Сегодня Телеграф pravyysektor Фото: pravyysektor
Представители "Правого сектора" провели акцию против кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского. Под стенами клиники Eurolab, владельцем которой является претендент на кресло столичного главы, активисты оставили погоны офицера ФСБ России.

"Пальчевский стал широко известен благодаря постоянным выступлениям на телеканалах кума Путина, олигарха, депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Пальчевский открыто распространяет кремлевскую пропаганду о" гражданской войне в Украине "и" братские народы России и Украины ", - говорится в заметке на сайте ПС.

Во время акции также напомнили о российском прошлом Пальчевского.

Фото с места событий:

акция протеста

протесты в Киеве

В частности, он окончил Военный институт иностранных языков в Москве, баллотировался в Государственную Думу РФ, по данным СМИ, получил украинский паспорт непрозрачным способом и не отказался от российского гражданства.

Кроме того, в "Правом секторе" настаивают, что клиника Пальчевский Eurolab создана на деньги, полученные неизвестным путем, а сервер системы управления медучреждением находится в Москве, и, не исключено, что контролируется ФСБ.

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Киев, Правый сектор, Андрей Пальчевский.

Автор:

Телеграф
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