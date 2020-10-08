Пальчевскому вручили погоны офицера ФСБ

"Пальчевский стал широко известен благодаря постоянным выступлениям на телеканалах кума Путина, олигарха, депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Пальчевский открыто распространяет кремлевскую пропаганду о" гражданской войне в Украине "и" братские народы России и Украины ", - говорится в заметке на сайте ПС.
Во время акции также напомнили о российском прошлом Пальчевского.
Фото с места событий:
В частности, он окончил Военный институт иностранных языков в Москве, баллотировался в Государственную Думу РФ, по данным СМИ, получил украинский паспорт непрозрачным способом и не отказался от российского гражданства.
Кроме того, в "Правом секторе" настаивают, что клиника Пальчевский Eurolab создана на деньги, полученные неизвестным путем, а сервер системы управления медучреждением находится в Москве, и, не исключено, что контролируется ФСБ.