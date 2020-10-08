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Первым шагом "Батькивщины" будет старт программы капитального ремонта устаревшего жилья в Киеве

Первым шагом "Батькивщины" будет старт программы капитального ремонта устаревшего жилья в Киеве
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф Фото: telegram
Первый мой шаг в должности городского головы Киева будет признание долга КГГА перед потребителями за лишние начисления в платежках на содержание придомовых территорий. Благодаря юридическому оформлению этого долга согласно судебного процесса по иску Союза собственников жилья в КГГА будет сформирован тот ресурс, который и позволит киевлянам начать полномасштабную программу модернизации и капремонта устаревшего жилого фонда на основании софинансирования. Эту программу следует немедленно стартовать.

"Сегодня у меня, как у председателя Союза собственников жилья в очередной раз не произошло заседание в суде по иску к КГГА относительно тарифов на содержание домов и придомовой территории. Это уже 53 заседание за последние 3 года. Еженедельно судьи переносят заседание, так как представители КГГА не появляются на него ", - отметил Алексей Кучеренко.

Об этом кандидат в мэры Киева заявил во время брифинга в Открытом штабе "Батькивщины", передает пресс служба.

Кучеренко отметил, что 2 официальные ответы от КГГА по сути процесса.

"Первое: домов, в отношении которых неправильно определена площадь придомовой территории и неправильно рассчитан тариф в правоотношениях связанных с обжаловано актом не существует в Киеве", - пояснил он.

По его словам, второй ответ от КГГА - это то, что отсутствие технических паспортов на дома не является основанием для неправильных расчетов в платежках.

"Напоминаю, как рассчитывается платеж за содержание домов: берется сумма стоимости всех 16 обязательных услуг, суммируется по всему дому и делится на базе техпаспорта на количество квадратных метров жилой площади дома. В результате получаем платежки - количество гривен на квадратный метр ", - сказал Кучеренко.

Он подчеркнул, что в техпаспорте должно быть отражено за все последние годы куда тратились деньги на услуги по содержанию домов. Первоначально Кучеренко планирует начать полномасштабную инвентаризацию жилого фонда, аудит, создание техдокументации и сметы. Это поможет определить проблемы по каждому дому.

"Я лично и команда" Батькивщины "в ответе за каждое слово в программе. Один из основных приоритетов программы - наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, модернизация устаревшего жилого фонда и решения других инфраструктурных проблем Киева ", - добавил парламентарий.

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Киев, Украина, Алексей Кучеренко.

Автор:

Телеграф
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