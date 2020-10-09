Эксперт: Простые ролики Пальчевского помогают достучаться до избирателя

Сейчас такой тренд, чем проще подача - тем легче пробиться к избирателям.

Политический аналитик Игорь Чаленко в своей колонке на сайте издания "Корреспондент" оценил предвыборные ролики кандидата в мэры Киева.

"На самом деле, рад, что хотя бы выборы побуждают кандидатов в мэры Киева показывать реальные проблемы. Пальчевскому это удается довольно органично, ведь образ "народного мэра" он строит систематически. Такой подход должен получить поддержку людей. И не только подход, а и сам формат роликов", - пишет он.

Также политолог отмечает, что в Украине появляется новый тренд на предвыборную агитацию.

"Не знаю, кто как, но мои родственники и друзья просто переключают каналы, когда видят пафосные высокобюджетные рекламы кандидатов. Сейчас такой тренд, чем проще подача - тем легче пробиться к сердцам избирателей. Конкретика - это и плюс избирательной кампании Пальчевский, и одновременно минус. Поскольку потом общественные организации довольно пристально следят за выполнением предвыборных обещаний. Технологи обычно советуют обходить фактаж в озвученном. А если уж так делаешь, то как минимум демонстрируешь, что планируешь быть в политике со своей командой надолго", - подытожил Чаленко.

Ранее Пальчевский назвал коррупционеров в окружении Кличко и вызвал мэра на дебаты.