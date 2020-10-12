"Батькивщина" защитит 400 тысяч владельцев гаражей в Киеве

400 тыс. киевлян имеют места в гаражных кооперативах. Это 1100 кооперативов. Безусловно, застройщики положили глаз на эти земельные участки и хотят выгнать людей.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, передает пресс служба.

"Город должен развиваться, если мы действительно хотим осовременивать эти парковки, делать их многоэтажными, то в первую очередь нужно позаботиться, чтобы люди не потеряли свое имущество, свои капиталы, свои места, чтобы их интересы были защищены", - подчеркнул политик.

По словам Кучеренко, именно поэтому "Батькивщина" подготовила и в ближайшее время будет подписывать меморандум со всеми представителями гаражных кооперативов.

"Мы готовы вас защищать, так как это делала городская "Батькивщина" предыдущих созывов. Мы собираемся делать это как на городском, так и на национальном уровне", - заявил Кучеренко.