Вила, девочки и голый торс: Ляшко снялся в грандиозном проекте

Подробности лидер Радикальной партии держит пока в секрете. Но даже из двухминутного видео-анонса понятно: это будет что-то необычное, креативное в духе Ляшко.
На видео - короткие зарисовки из сельской жизни. Политик, стоя с голым торсом на крыльце, сладко потягивается, юморит, игриво поглядывая на женщин:
"Я вижу этих девушек! Я чумею! Хочется не потягиваться, а подтягиваться".
Женщины, в свои очередь, восторгаются его подкаченным телом.
"Олег Ляшко свою фигуру показал. Шикарно выглядит!", - вздыхают за кадром.
Ляшко набирает воду из колодца, показывает легендарные вила и приоткрывает их историю.
"Тот мужчина, который мне их подарил, к сожалению, уже умер", - признается уже без улыбки политик.
В общем, даже таких небольших деталей достаточно, чтобы понять: мы знаем далеко не обо всех талантах Олега Ляшко. Ему еще есть, чем нас удивлять.