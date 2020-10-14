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Вила, девочки и голый торс: Ляшко снялся в грандиозном проекте

Вила, девочки и голый торс: Ляшко снялся в грандиозном проекте
13:26 Сегодня Телеграф Олег Ляшко (фото - facebook.com/O.Liashko)
Олег Ляшко заинтриговал своих подписчиков в Facebook - выложил бэкстейдж со съемок то ли клипа, то ли фильма со своим участием.

Подробности лидер Радикальной партии держит пока в секрете. Но даже из двухминутного видео-анонса понятно: это будет что-то необычное, креативное в духе Ляшко. 

На видео - короткие зарисовки из сельской жизни. Политик, стоя с голым торсом на крыльце, сладко потягивается, юморит, игриво поглядывая на женщин:

"Я вижу этих девушек! Я чумею! Хочется не потягиваться, а подтягиваться".

Женщины, в свои очередь, восторгаются его подкаченным телом.

"Олег Ляшко свою фигуру показал. Шикарно выглядит!", - вздыхают за кадром.

Ляшко набирает воду из колодца, показывает легендарные вила и приоткрывает их историю.

"Тот мужчина, который мне их подарил, к сожалению, уже умер", - признается уже без улыбки политик.

В общем, даже таких небольших деталей достаточно, чтобы понять: мы знаем далеко не обо всех талантах Олега Ляшко. Ему еще есть, чем нас удивлять.

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