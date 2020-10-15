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Эксперт объяснил, кому выгодны атаки Шария и Гордона на Пальчевского

Эксперт объяснил, кому выгодны атаки Шария и Гордона на Пальчевского
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер / Replyua.net
Эксперт Кирилл Сазонов назвал тех, кому выгодны атаки Шария и Гордона на Пальчевского.

Такое мнение выразил Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

"Гордон присоединился к Шарию в борьбе против Пальчевского. В то, что у Гордона и Шария так синхронно появились личные причины ругать кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского, я не верю. Хотя, ни Шарий, ни Гордон в выборах мэра Киева участия не принимают. Зато принимает Виталий Кличко. И лидирует. И его штаб очень хочет победу в первом туре. Потому что во втором придется иметь дело не только и не столько со своими сторонниками, сколько с противниками", - считает политолог.

Кроме того, он рассказал, кто будет голосовать против действующего мэра во втором туре выборов.

"Людьми, которых не устраивают пробки в Киеве. И вечные отключения горячей воды. Дым на улицах с горящих мусорников, очистных сооружений и прочих предприятий. Кто считает банальным и бессмысленным грабежом частные эвакуаторы. Люди, которые уже устали охреневать от безумной застройки окраин Киева бесконечными многоэтажками при тотальном дефиците школ и детских садов. От договорняков с потерявшими берега застройщиками. Можно долго перечислять. Их много – таких людей. И во втором туре они объединяться против Кличко и проголосуют за любого его оппонента", - резюмировал Сазонов.

Ранее эксперт заявлял, что партия Андрея Пальчевского отбирает голоса у Слуги Народа.

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Анатолий Шарий, Дмитрий Гордон, Андрей Пальчевский.

Автор:

Телеграф
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