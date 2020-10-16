Кучеренко: На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен

Бюджет состоит из наших налогов. Разумеется, если люди своим трудом заработали не только на себя, но и чтобы профинансировать общественные потребности, то к этим деньгам надо относиться сакрально.

Следует не допускать просто краж, а также неэффективного использования бюджетных средств.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время брифинга в Открытом штабе партии, передает пресс служба.

"Вчера жители столичного дома по адресу пр-т Науки, 24 показали мне во время встречи ремонт крыши, который сделала КП" Голосиевобудинвест "за бюджетные деньги. То есть, как они списали полмиллиона гривен, не выполнили технологические работы. И в результате вся эта работа пошла в никуда. Квартиры жителей последних этажей заливает ", - рассказал Кучеренко.

По его словам, согласно аудита 2019 Департамента внутреннего финансового контроля и аудита: неопределенность вопросов водоотведения вызвала выполнения ремонтных работ кровли без надлежащего водоотведения. То есть крыша сделали, а куда вода должна стекать - не проанализировали. Это фактически сводит на нет проведение ремонтных работ и приводит к нерезультативного расходования бюджетных средств, и как следствие потерь на сумму 480 тыс. Гривен.

"Таких крыш тысячи. Ежегодно на подобных ремонтах списывают сотни миллионов и миллиардов гривен бюджетных средств. Проблемы киевлян не решаются. Поэтому, один из главных приоритетов программы "Батькивщины" - полный аудит расходования бюджетных средств. Первоначально, это касается инфраструктуры, коммуналка, в том числе мы хотим проверить и как расходовались тарифы ", - отметил он.