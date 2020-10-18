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Это предательство национальных интересов: в России оценили возможность «обмена» Крыма на Донбасс

Это предательство национальных интересов: в России оценили возможность «обмена» Крыма на Донбасс
10:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что народы Украины и России смогут «по-дружески общаться», только когда Крым перейдет под власть Киева. По его словам, через несколько лет россиянам «будет стыдно» из-за того, что полуостров вошел в состав России.

Украина никогда не пойдет на "сделку" по обмену Крымом. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

Народы Украины и России смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться» только, когда Крым вернется под власть Киева, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Проблема Крыма может быть решена только после смены власти у нас, при чем решаться она будет очень медленно и тяжело. Сломать порядок, при котором Крым принадлежит Украине, оказалось легко и быстро, а для его восстановления понадобится немало усилий как со стороны Украины, так и со стороны новой власти РФ.

Владимир Зеленский говорит, что надеется на возврат Крыма, наверное, потому что так и должен говорить президент Украины. Однако стоит признать, что при Путине возврат Крыма ислючен.

- Реален ли, по вашему мнению, вариант размена Крыма на Донбасс? Неоднократно озвучивались предложения забрать Донбасс, но забыть о претензиях по поводу Крыма. Например, сдать полуостров в долгосрочную "аренду".


- Ни одно украинское правительство на это не пойдет. История с Крымом похожа на ситуацию с Курильскими островами - ни одна власть в Японии не откажется от юридических претензий на эти земли. Я думаю, что такая депрессивная, криминализированная и разрушенная территория под названием Крым не является большой и привлекательной ценностью, однако ни одна власть в Киеве не сможет согласиться на отказ от нее. Если это произойдет, то в ту же секунду оппозиция заявит о предательстве национальных интересов и просто снесет эту власть.

Украина не сможет вести одновременно войну на два фронта, на Донбассе и в Крыму, поэтому необходимо ужесточение санкций против страны-агрессора России.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню".

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Путин, Крым, РФ, Зеленский, Донбас, Леонид Гозман.

Автор:

Телеграф
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