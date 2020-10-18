Ненавидят "ЛНР" и боятся возвращения Украины: Зеленскому указали на важный момент с настроениями жителей ОРДЛО

Часть жителей ОРЛО опасаются "мести радикалов" после возвращения в Украину.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что ввод миротворцев других стран в ОРДЛО "жизненно необходимым" для успешного возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины.

Такое мнение Гозман высказал в интервью "Телеграфу".

"Я знаю людей на Донбассе, которые не поддерживают местную "лугандонию", но реально опасаются, что с возвращением Украины их будут ждать репрессии и новая власть не сможет уследить за частью радикалов, которые будут мстить и сами "восстанавливать справедливость", какой они ее будут видеть. Не могу сделать выводы, насколько обоснованы эти опасения, но считать их совсем необоснованными тоже нельзя. Подчеркну, что это те, кто против так называемой "ЛНР", однако игнорировать чувства этих жителей тоже нельзя", - сказал он.

Гозман также добавил, что наличие войск других государств становится в этих условиях жизненно необходимым.

"Поэтому жизненно необходимо, чтобы там встали войска других государств (по соглашению сторон), задачей которых будет защита от возможных неприятностей и провокаций. Надеюсь, что у украинских властей хватит сил и политической воли, чтобы не допустить подобных эксцессов", - отметил он.

Напомним, Гозман высказал убеждение, что Украина не сможет вернуть Крым до тех пор, пока президентом РФ является Путин. А вот вероятность возвращения Донбасса, он считает намного более реалистичной.