Держи сексизм у себя в штанах - женщины выступили против Пальчевского

Активистки выступили против сексизма со стороны кандидата на пост мэра Киева. Участницы акции заявили, что наткнулись на ряд нетолерантных высказываний Андрея Пальчевского в адрес женщин, которые систематически звучат в его интервью.
Об этом сообщает Vesti.ua
"Мы обсуждали недостойное сексистское поведение Андрея Пальчевского в женской группе в соцсети, где идет речь о политиках. И поняли, что надо действовать", - рассказала активистка Екатерина.
"Пальчевский постоянно выдает себя за мачо,"победителя", но поливает грязью всех девушек. Мы решили открыто заявить, что человек с такими узколобыми "домостроевскими" взглядами на мир не имеет морального права занять кресло мэра. И стоит предупредить киевлян не голосовать за сексиста", - добавили другие участники акции.
Протестующие принесли с собой плакаты с надписями: "Бросил жену - бросит Киев", "Андрюша, держи свой сексизм у себя в штанах" и другими.
Пикет длился всего несколько минут. Как только активистки озвучили свои тезисы, из офиса партии вышло около 15 человек, как женщин, так и мужчин, которые начали всячески препятствовать проведению мероприятия. Представители Пальчевского загораживали телекамеры, мешали работе журналистов, толкали активисток, вырывали мегафон из рук, а плакать в результате порвали. При этом нападавшие кричали, что якобы "акция кем-то проплачена". В результате пикет пришлось прекратить.
"Мы в очередной раз увидели отношение Пальчевского к женщинам. Если сейчас, еще не став мэром, он поощряет разгоны митингов, то несложно представить, как он будет себя вести, если придет к власти", - сказала одна из участниц акции.