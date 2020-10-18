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Держи сексизм у себя в штанах - женщины выступили против Пальчевского

Держи сексизм у себя в штанах - женщины выступили против Пальчевского
22:01 Сегодня Телеграф Фото: vesti.ua
Представители "Победы Пальчевского" напали на киевлянок, которые пикетировали офис партии.

Активистки выступили против сексизма со стороны кандидата на пост мэра Киева. Участницы акции заявили, что наткнулись на ряд нетолерантных высказываний Андрея Пальчевского в адрес женщин, которые систематически звучат в его интервью. 

Об этом сообщает Vesti.ua

"Мы обсуждали недостойное сексистское поведение Андрея Пальчевского в женской группе в соцсети, где идет речь о политиках. И поняли, что надо действовать", - рассказала активистка Екатерина.

"Пальчевский постоянно выдает себя за мачо,"победителя", но поливает грязью всех девушек. Мы решили открыто заявить, что человек с такими узколобыми "домостроевскими" взглядами на мир не имеет морального права занять кресло мэра. И стоит предупредить киевлян не голосовать за сексиста", - добавили другие участники акции.

Протестующие принесли с собой плакаты с надписями: "Бросил жену - бросит Киев", "Андрюша, держи свой сексизм у себя в штанах" и другими.

Пикет длился всего несколько минут. Как только активистки озвучили свои тезисы, из офиса партии вышло около 15 человек, как женщин, так и мужчин, которые начали всячески препятствовать проведению мероприятия. Представители Пальчевского загораживали телекамеры, мешали работе журналистов, толкали активисток, вырывали мегафон из рук, а плакать в результате порвали. При этом нападавшие кричали, что якобы "акция кем-то проплачена". В результате пикет пришлось прекратить.

"Мы в очередной раз увидели отношение Пальчевского к женщинам. Если сейчас, еще не став мэром, он поощряет разгоны митингов, то несложно представить, как он будет себя вести, если придет к власти", - сказала одна из участниц акции.

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Киев, Андрей Пальчевский.

Автор:

Телеграф
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