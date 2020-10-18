Стали известны подробности проведения опроса от Зеленского в день местных выборов

В день выборов будет проведен еще один опрос.

Источники издания "референдум" Владимира Зеленского, который будет проводиться в день выборов, 25 октября.

Согласно их данным, у избирательных участков будут стоять волонтеры и проводить опрос среди избирателей. В опросе будет исключена любая агитация, он будет проводиться исключительно среди желающих его пройти.

Избирателю дадут анкету, которую ему предстоит заполнить и опустить в урну.

Волонтеров оденут в манишки, которые будут отмечены логотипом и названием опроса.

Структура сети включает в себя:

областных координаторов,

региональных координаторов

волонтеров, которые и будут проводить опрос.

Волонтерам запретят проводить агитации, находиться на территории участка и любым другим образом вмешиваться в избирательный процесс.

Они должны постоянно находиться в масках и перчатках, чтобы не допустить возможности распространения коронавируса.

Также они должны предотвращать любые попытки повторного голосования и, по итогам, точно подсчитать результаты.

Среди целей районного координатора числится сбор команды волонтеров, обеспечение их инвентарем и контроль за их работой.

В день опроса заданиями районного координатора является контроль за выходом волонтеров на участки и помощь им в форс-мажорных ситуациях. Также он обязан оперативно отчитываться перед областными координаторами.

Посл проведения опроса районный координатор должен собрать анкеты от волонтеров и отправить их областному координатору.

Во время подготовки к опросу волонтер должен:

зарегистрироваться в базе

пройти онлайн-обучение относительно работы на участке

пройти тестирование в чат-боте

получить инвентарь от районного координатора

проверить инвентарь по чек-листу

узнать расположение избирательного участка, его границы и выбрать место для проведения опроса

прибыть к месту в 7:45 в день голосования

запломбировать урну и подготовить все необходимое.

В день проведения опроса волонтер должен:

пройти авторизацию через чат-бот возле участка в 7:45

проводить опросы среди избирателей, которые выходят из участков в период с 8:00 до 20:00

оперативно отчитываться перед районным координатором через чат-бот

контролировать анкеты и сохранение пломбы урны

После проведения опроса они должны:

после 20:00 отчитаться перед районным координатором

отправиться на точку подсчета

пересчитать результаты в своей урне

отчитаться через чат-бот

заполнить и подписать протокол

передать протокол и анкеты районному координатору.

Как сообщалось ранее, журналист и блогер Роман Шрайк объяснил, почему результаты "референдума", который будет проведен во время местных выборов 25 октября, ни о чем не скажут.