Стали известны подробности проведения опроса от Зеленского в день местных выборов

Источники издания "референдум" Владимира Зеленского, который будет проводиться в день выборов, 25 октября.
Согласно их данным, у избирательных участков будут стоять волонтеры и проводить опрос среди избирателей. В опросе будет исключена любая агитация, он будет проводиться исключительно среди желающих его пройти.
Избирателю дадут анкету, которую ему предстоит заполнить и опустить в урну.
Волонтеров оденут в манишки, которые будут отмечены логотипом и названием опроса.
Структура сети включает в себя:
Волонтерам запретят проводить агитации, находиться на территории участка и любым другим образом вмешиваться в избирательный процесс.
Они должны постоянно находиться в масках и перчатках, чтобы не допустить возможности распространения коронавируса.
Также они должны предотвращать любые попытки повторного голосования и, по итогам, точно подсчитать результаты.
Среди целей районного координатора числится сбор команды волонтеров, обеспечение их инвентарем и контроль за их работой.
В день опроса заданиями районного координатора является контроль за выходом волонтеров на участки и помощь им в форс-мажорных ситуациях. Также он обязан оперативно отчитываться перед областными координаторами.
Посл проведения опроса районный координатор должен собрать анкеты от волонтеров и отправить их областному координатору.
Во время подготовки к опросу волонтер должен:
В день проведения опроса волонтер должен:
После проведения опроса они должны:
Как сообщалось ранее, журналист и блогер Роман Шрайк объяснил, почему результаты "референдума", который будет проведен во время местных выборов 25 октября, ни о чем не скажут.