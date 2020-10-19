Тимошенко представила план действий «Батьківщини» в Киеве

Нужно наполнить бюджет столицы и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставалась в бюджете города.

Отметила лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которая представила неотложный план действий для Киева после выборов 25 октября. Она озвучила главные направления, на которые ее команда в первую очередь направит средства столичного бюджета, сообщает пресс-служба партии.

"Очень важно, чтобы дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим лоббистским бизнесом", - сказала Тимошенко во время презентации плана действий совместно со столичной командой.

Среди главных направлений, на которые "Батьківщина" направит средства:

полная реставрация и ремонт всего жилого фонда Киева;

введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 до 1000 гривен в месяц;

разгрузки транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро,

увеличение количества экологического транспорта (троллейбусов и трамваев)

повышение зарплат для столичных медиков на уровне не ниже, чем в Польше,

обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан;

введение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки;

создание муниципальной столичной полиции.

Также Тимошенко сделала акцент на экологических инициативах "Батькивщины", которые нужно реализовать в столице - это полная реконструкция Бортнической станции аэрации; строительство в Киеве современного мусороперерабатывающего завода, который будет работать по новейшим технологиям и не будет иметь никаких выбросов в атмосферу и полная реконструкция системы очистки водопроводной воды для Киева.

"Наша команда - это профессиональные люди. Наш кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко - человек, который в корне знает все хозяйство столицы, честный и порядочный. Он не даст ни копейки киевского бюджета использовать не в том направлении, которое нужно киевлянам", - заверила лидер политической силы.

Видео с презентации плана реформ для Киева:

По словам Юлии Тимошенко, кандидаты в депутаты Киевского городского совета от "Батькивщины" могут подготовить правильные документы, принять нужные решения, а главное - добиться выполнения первоочередных шагов, необходимых для столицы.