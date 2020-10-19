Скачать
Понедельник, 19.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Отправит ли Путин войска за днепровской водой для Крыма? Прогноз генерала
Отправит ли Путин войска за днепровской водой для Крыма? Прогноз генерала
35 тысяч новых случаев в сутки: в Минздраве озвучили прогноз развития эпидемии коронавируса
35 тысяч новых случаев в сутки: в Минздраве озвучили прогноз развития эпидемии коронавируса
Леся Никитюк в милом веночке и ярком наряде встретила день рождения (Фото)
Леся Никитюк в милом веночке и ярком наряде встретила день рождения (Фото)
Погода еще порадует теплом: синоптик назвала дату
Погода еще порадует теплом: синоптик назвала дату

Тимошенко представила план действий «Батьківщини» в Киеве

Тимошенко представила план действий «Батьківщини» в Киеве
18:21 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Нужно наполнить бюджет столицы и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставалась в бюджете города.

Отметила лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которая представила неотложный план действий для Киева после выборов 25 октября. Она озвучила главные направления, на которые ее команда в первую очередь направит средства столичного бюджета, сообщает пресс-служба партии.

"Очень важно, чтобы дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим лоббистским бизнесом", - сказала Тимошенко во время презентации плана действий совместно со столичной командой.

Среди главных направлений, на которые "Батьківщина" направит средства:

  • полная реставрация и ремонт всего жилого фонда Киева;

  • введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 до 1000 гривен в месяц;

  • разгрузки транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро,

  • увеличение количества экологического транспорта (троллейбусов и трамваев)

  • повышение зарплат для столичных медиков на уровне не ниже, чем в Польше,

  • обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан;

  • введение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки;

  • создание муниципальной столичной полиции.

Также Тимошенко сделала акцент на экологических инициативах "Батькивщины", которые нужно реализовать в столице - это полная реконструкция Бортнической станции аэрации; строительство в Киеве современного мусороперерабатывающего завода, который будет работать по новейшим технологиям и не будет иметь никаких выбросов в атмосферу и полная реконструкция системы очистки водопроводной воды для Киева.

"Наша команда - это профессиональные люди. Наш кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко - человек, который в корне знает все хозяйство столицы, честный и порядочный. Он не даст ни копейки киевского бюджета использовать не в том направлении, которое нужно киевлянам", - заверила лидер политической силы.

Видео с презентации плана реформ для Киева:

По словам Юлии Тимошенко, кандидаты в депутаты Киевского городского совета от "Батькивщины" могут подготовить правильные документы, принять нужные решения, а главное - добиться выполнения первоочередных шагов, необходимых для столицы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Юлия Тимошенко, Алексей Кучеренко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ненавидят "ЛНР" и боятся возвращения Украины: Зеленскому указали на важный момент с настроениями жителей ОРДЛО
02 Путину сейчас не до этого: в Украине оценили вероятность захвата Херсонской области российскими военными
03 Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)
04 "Голая большая девочка": Эшли Грэм разделась перед зеркалом
05 Неадекватные девушки бегали голыми в поезде Киев-Львов: видео попало в сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В бой бросили резервистов: появилась карта с прорывом обороны Армении войсками Азербайджана
В бой бросили резервистов: появилась карта с прорывом обороны Армении войсками Азербайджана
Ехала с мужем в роддом: в лобовом ДТП на трассе Киев-Чоп погибла беременная (фото, видео)
Ехала с мужем в роддом: в лобовом ДТП на трассе Киев-Чоп погибла беременная (фото, видео)
Арестович подробно проанализировал прорыв Азербайджана и указал на важные уроки для Украины
Арестович подробно проанализировал прорыв Азербайджана и указал на важные уроки для Украины
Певица-крымнашистка Валерия станет бабушкой
Певица-крымнашистка Валерия станет бабушкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь