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Суд запретил распространять книгу Кипиани о Стусе и признал недостоверной информацию о Медведчуке - заявление ОПЗЖ

Суд запретил распространять книгу Кипиани о Стусе и признал недостоверной информацию о Медведчуке - заявление ОПЗЖ
21:17 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба ОПЗЖ
В понедельник, 19 октября 2020 года, Дарницкий районный суд Киева принял решение по иску народного депутата Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Суд постановил, что в ряде фрагментов книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» нарушаются права Виктора Медведчука на уважение к достоинству, чести, неприкосновенности деловой репутации", - заявили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь", отметив, что суд признал изложенные в книге факты недостоверными.

Решением суда запрещено распространение книги до того, как указанные фрагменты будут из нее изъяты.

"Также автору книги Вахтангу Кипиани и ООО «Виват» при распространении информации, связанной с книгой под названием «Дело Василия Стуса», в прессе, на радио, телевидении, в сети Интернет и других СМИ запрещается использовать информацию, содержащуюся в разделе под названием «Уголовное дело № 5 – книга жизни и смерти Василия Стуса» и ряде других частей книги, которые дают возможность идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа (действующее лицо) произведения без его согласия", - подчеркнули в пресс-службе ОПЗЖ.

Кроме того, автор книги и издательство обязаны оплатить все судебные издержки.

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