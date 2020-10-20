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Хакеры взломали телеграмм-канал Андрея Пальчевского - СМИ

Хакеры взломали телеграмм-канал Андрея Пальчевского - СМИ
16:18 Сегодня Телеграф Андрей Пальчевский
Оппоненты кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского с помощью хакеров взломали и захватили его телеграмм-канал.

Об этом заявила пресс-служба политика, пишет "КиевVласть" 20 октября.

Согласно сообщению, хакеры заблокировали доступ и начали размещать недостоверную информацию, вводя общественность в заблуждение.

“В первом посте похищенного телеграмм-канала опубликован фейковый рейтинг кандидатов, где значительно лидирует действующий мэр столицы Виталий Кличко. Это дает все основания предполагать, что захват телеграмм-канала является спланированной провокацией Кличко", - говорится в тексте заявления.

"Стремительно растущий рейтинг Пальчевского в Киеве заставляет оппонентов паниковать, и они уже не стесняются таких грязных методов, как взлом. Андрея Пальчевского и его команду не остановить грязными провокациями. Наоборот – это еще больше придает нам поддержки и силы идти к победе! 25 октября придите на выборы и сделайте свой правильный выбор. Проголосуйте за честность, проголосуйте за Киев и остановите его разворовывание! Победа Пальчевского – твоя победа!”, – заявили в пресс-службе.

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Андрей Пальчевский.

Автор:

Телеграф
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