Киевляне требуют от Кличко услышать и решить их проблемы

Киевляне требуют от Кличко обратить внимание на многочисленные проблемы города

Киевляне собрались на акцию под КГГА, чтобы напомнить мэру Киева Виталию Кличко о невыполненных обещаниях и вручить ему коробки с собранными в поддержку петиции подписями. Таких насчитали более 100 тысяч. Акцию поддержала политическая сила «Победа Пальчевского».

Как сообщает пресс служба партии «Победа Пальчевского», к ним в течение месяца поступали многочисленные жалобы на невыполненные обещания Виталия Кличко от недовольных киевлян.

Люди недовольны тем, что в последние годы их обращения к мэру столицы были проигнорированы. Участники акции выступили с требованием, чтобы мэр объяснил киевлянам, почему он не выполнил свои обещания.

По мнению участников акции и подавляющего большинства киевлян, новым мэром должен стать Андрей Пальчевский, чья команда отреагировала на обращения людей и наработала пути решения существующих проблем.

«Пальчевский предлагает реальные шаги улучшения жизни в Киеве - строительство новых станций метро, детсадов, школ, больниц, надбавки к пенсиям. В то же время 6 лет Кличко у власти ассоциируются с бездействием и упадком », - заявил кандидат в депутаты от политической партии «Победа Пальчевского» Александр Пабат.

По словам кандидата в депутаты от партии «Победа Пальчевского» Ларисы Дегтяревой, мэр столицы в течение шести лет не решает проблемы в каждом районе города и скрывается от обычных киевлян, поскольку ему не о чем отчитаться.

«Нам, киевлянам стыдно за то, что киевские власти возглавляют коррупционеры и воры. По своим схемам и коррупционными сделками они не имеют времени на решение повседневных проблем в разных уголках Киева. Мэр, ничего не понимает в городском хозяйстве, для многомиллионного города - это полная глупость», - отметила Лариса Дегтярева.