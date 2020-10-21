Скачать
Среда, 21.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
Вооруженный мужчина захватил заложников в банке: фото и видео происшествия в Грузии
Вооруженный мужчина захватил заложников в банке: фото и видео происшествия в Грузии
Не дай бог понос: стало известно, сколько военных охраняют депутатов Зеленского на Донбассе
Не дай бог понос: стало известно, сколько военных охраняют депутатов Зеленского на Донбассе
Когда будет черная пятница в 2020 году в Украине
Когда будет черная пятница в 2020 году в Украине

Киевляне требуют от Кличко услышать и решить их проблемы

Киевляне требуют от Кличко услышать и решить их проблемы
16:23 Сегодня Телеграф
Киевляне требуют от Кличко обратить внимание на многочисленные проблемы города

Киевляне собрались на акцию под КГГА, чтобы напомнить мэру Киева Виталию Кличко о невыполненных обещаниях и вручить ему коробки с собранными в поддержку петиции подписями. Таких насчитали более 100 тысяч. Акцию поддержала политическая сила «Победа Пальчевского».

Как сообщает пресс служба партии «Победа Пальчевского», к ним в течение месяца поступали многочисленные жалобы на невыполненные обещания Виталия Кличко от недовольных киевлян.

Люди недовольны тем, что в последние годы их обращения к мэру столицы были проигнорированы. Участники акции выступили с требованием, чтобы мэр объяснил киевлянам, почему он не выполнил свои обещания.

По мнению участников акции и подавляющего большинства киевлян, новым мэром должен стать Андрей Пальчевский, чья команда отреагировала на обращения людей и наработала пути решения существующих проблем.

«Пальчевский предлагает реальные шаги улучшения жизни в Киеве - строительство новых станций метро, детсадов, школ, больниц, надбавки к пенсиям. В то же время 6 лет Кличко у власти ассоциируются с бездействием и упадком », - заявил кандидат в депутаты от политической партии «Победа Пальчевского» Александр Пабат.

По словам кандидата в депутаты от партии «Победа Пальчевского» Ларисы Дегтяревой, мэр столицы в течение шести лет не решает проблемы в каждом районе города и скрывается от обычных киевлян, поскольку ему не о чем отчитаться.

«Нам, киевлянам стыдно за то, что киевские власти возглавляют коррупционеры и воры. По своим схемам и коррупционными сделками они не имеют времени на решение повседневных проблем в разных уголках Киева. Мэр, ничего не понимает в городском хозяйстве, для многомиллионного города - это полная глупость», - отметила Лариса Дегтярева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Андрей Пальчевский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно о судьбе ОМОНовца из мемов про разгон простестов в Беларуси
02 Били в грудь и в лицо с локтя: в супермаркете Киева охрана поиздевалась над покупателем (фото)
03 Кого поддержат украинцы на местных выборах: соцопрос за неделю до голосования
04 Азербайджан серьезно укрепил позиции в Карабахе: свежая карта и видео боев
05 "Кто-то бы назвал это спецоперацией": поездка нардепов партии Зеленского на Донбасс позабавила сеть (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского под предлогом коронавируса предлагают усечь местные выборы в Украине
У Зеленского под предлогом коронавируса предлагают усечь местные выборы в Украине
Испуганные люди сидят на полу: появилось видео из захваченного банка в Грузии
Испуганные люди сидят на полу: появилось видео из захваченного банка в Грузии
&quot;Опасны так же, как и коронавирус&quot;: врач назвал реальную угрозу жизням в пандемию COVID-19
"Опасны так же, как и коронавирус": врач назвал реальную угрозу жизням в пандемию COVID-19
Нужно развивать новые направления: эксперт &quot;похоронил&quot; черную металлургию Донбасса
Нужно развивать новые направления: эксперт "похоронил" черную металлургию Донбасса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь