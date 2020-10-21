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Теневые схемы на рынке электроэнергии – главная иллюстрация масштабной коррупции в Украине – эксперт

Теневые схемы на рынке электроэнергии – главная иллюстрация масштабной коррупции в Украине – эксперт
19:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/davydiuk
Теневые схемы на украинском рынке электроэнергии достигли таких масштабов, что становятся главной иллюстрацией масштабной коррупции в стране

Об этом заявил политолог Николай Давыдюк.

"Исключительные условия, созданные правительством для компании ДТЭК, например, освободили ее от необходимости платить за пользование государственными сетями при экспорте электроэнергии, а также надбавку за "зеленый" тариф. Суды по этому поводу государственная компания Укрэнерго прогнозируемо проиграла. Это позволило частному энергогиганту сэкономить миллиарды гривен. При этом другие компании, экспортирующие электроэнергию, за пользование сетями платят, и надбавку за "зеленый" тариф тоже.

Такие преференции от власти ДТЭК, конечно же, получает не просто так. Но какой бы щедрой не была благодарность акционера этой компании, вряд ли президент Владимир Зеленский смирится с тем, что его имя станет ассоциироваться с очевидной коррупцией на энергорынке.

Западные партнеры Украины публично и однозначно указывают украинскому президенту, что его обещания побороть коррупцию все еще не отразились в реальных результатах. И в этом контексте ситуация на украинском рынке электроэнергии является своеобразным индикатором реальных намерений главы государства", - резюмирует Давыдюк.

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