Кличко поддержал автопром Беларуси, а не украинских производителей – экономист из команды Пальчевского

Автобусы МАЗ, закупленные мэром Киева Виталием Кличко для столичного автопарка, произведены в Беларуси.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экономист Алексей Кущ.

«Недавно мэр Киева Виталий Кличко презентовал «обновку» столичного автопарка, показав новенькие МАЗ-ы. Все бы ничего, но данное действо «под выборы», организованное за средства столичных налогоплательщиков, в очередной раз поддержало убыточный автопром соседней Беларуси», – отметил эксперт.

По словам Алексея Куща, в Украине есть свои производители коммунальной техники, которые заплатили бы налоги в украинский бюджет. «Но видимо, знаменитая история с «польскими трамваями», которые в «честной» борьбе выиграли тендер у львовских производителей, ничему не научила нашу власть», – говорит он.

Экономист отметил, что программа партии «Перемога Пальчевського» предполагает максимальное усиление локализации производства. «Если бюджеты наших городов направляются на покупку новой техники – значит нужно формировать свой национальный коммунальный машиностроительный кластер на базе уже существующих производств. Автобусы, трамваи, троллейбусы и вагоны метро мы можем успешно делать сами», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, нынешние выборы – это шанс призвать к ответу неэффективные политические элиты.

«Недаром 21 октября возле здания КГГА представители партии «Перемога Пальчевського» передали в мэрию петицию, в которой были перечислены все невыполненные обещания нынешнего мэра. И если мэр боится идти на открытые дебаты со своими политическими конкурентами, в частности с наиболее вероятным соперником во втором раунде – Пальчевским, то он должен хотя бы предоставить отчет жителям города о том, что сделано и главное – о том, что не сделано», – считает Алексей Кущ.

Напомним, ранее Алексей Кущ критиковал действующую власть за игнорирование проблем обветшания жилищного фонда города.