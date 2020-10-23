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В ОПЗЖ обещают привлечь СМИ к ответственности за фейки про Медведчука

В ОПЗЖ обещают привлечь СМИ к ответственности за фейки про Медведчука
Обновлено 23:15 Сегодня Телеграф

23 октября 2020 года ряд СМИ распространили информацию о том, что СБУ задержала активистов, причастных к рейдерским захватам и протестным акциям, которые якобы могут иметь отношение к председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку.

В пресс-службе партии назвали подобные заявления "циничной ложью" и считают, что они "направлены на нанесение ущерба чести, достоинству и деловой репутации Виктора Медведчука, а также являются местью за его позицию, касающуюся борьбы с внешним управлением Украиной, установления мира на Востоке Украины, восстановления торгово-экономических отношений с РФ, недопущения дискриминации русского языка".

"Распространение данной лживой информации перед предстоящими выборами, назначенными на 25 октября 2020 года, – часть грязной предвыборной борьбы, направленной на недопущение победы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на местных выборах", - заявлили в партии, подчеркнув, что за распространение неправдивой информации СМИ будут привлечены к ответственности в соответствии с украинским законодательством.

 

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Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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