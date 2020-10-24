Страница Зеленского в Instagram стала недоступной в день тишины

Утром субботы, 24 октября, официальный аккаунт президента Украины Владимира Зеленского в Instagram оказался недоступным для пользователей.

Так, при попытке попасть на официальную страницу главы украинского государства всплывает окно с ошибкой.

"К сожалению, эта страница недоступна. Ссылка, по которой вы перешли, может быть неработающей или страница была удалена. Вернитесь в Instagram", - пишется на странице.

В Офисе президента пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

При этом аккаунты первой леди Украины Елены Зеленской и пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель работают в обычном порядке.