Арахамия заподозрил, что за ним следят (фото)

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия думает, что за ним следят. Депутат обнаружил на своем автомобиле "жучок для слежки".

Об этом он рассказал в своем Facebook-аккаунте.

"Сегодня (24 октября - ред.) в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток", - рассказал он.

Политик вызвал правоохранителей, на месте работает бригада взрывотехников.

Арахамия рассказал, что предварительно обнаруженную вещь определили, как устройство слежения.