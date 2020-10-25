Андрей Пальчевский проголосовал за победу киевлян

В воскресенье утром кандидат в мэры Киева от партии «Победа Пальчевский» Андрей Пальчевский совершил волеизъявление на избирательном участке. По словам политика, он проголосовал за развитие Киева и будущее киевлян.

«Отдал свой голос за победу киевлян и развитие Киева. Пришло время сказать свое слово украинскому народу и сделать свой выбор», - сказал Пальчевский.

Он также обратил внимание на отсутствие списка кандидатов в мэры на информационной доске на избирательном участке, что не позволяет избирателям ознакомиться с перечнем всех кандидатов перед голосованием.

Кроме этого политик отказался участвовать в опросе на выходе из избирательного участка, которое проводится по инициативе президента Украины.

«Я не буду участвовать в опросе, который не имеет никакой юридической силы. Понятно, что результаты этого опроса будут такими, которые выгодны офису президента», - сказал Пальчевский.