Осужденный за убийство экс-нардеп Лозинский выиграл выборы на Кировоградщине

Приговоренный к 15 годам тюрьмы за убийство, бывший народный депутат Верховной Рады Виктор Лозинский победил на выборах главы объединенной территориальной общины Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области, рядом с местом, где произошло преступление.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на представителей местной избирательной комиссии.

В комиссии заявили, что оформление протоколов еще продолжается, однако победа Лозинского была "уверенной".

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкого ОТО Голованевского района Кировоградской области", – сообщили в местной избирательной комиссии.

Лозинский участвовал в местных выборах как самовыдвиженец. Его главным соперником был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе. Всего на должность главы Подвысоцкой ОТО баллотировалось шестеро кандидатов.

Сейчас Подвысоцкая ОТО относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство.

Напомним, трагедия произошла 16 июня 2009 года в результате столкновения на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Отметим, в мае 2019 года Днепровский районный суд Киева снял судимость с Лозинского. А в сентябре это решение, как настаивает политик, подтвердил Верховный Суд.