Кацман объяснил, почему ОПЗЖ уделала "слуг народа" на юго-востоке Украины и предрек партии Медведчука новый рост

В воскресенье, 25 октября, в Украине прошли местные выборы. Победителе в юго-восточных областях страны может считаться партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", считает политолог Владимир Кацман.

"Эта политическая сила методично отстаивала свою идеологическую программу и получила поддержку тех регионов, где вопросы мира и промышленного развития стоят особенно остро. А если посмотреть на результаты ОПЗЖ в центре страны, видим, что партия Медведчука постепенно расширяет электоральную географию, поскольку ее программа находит поддержку и вне традиционно склоняющихся к ее поддержке "русскоязычных регионов", - пишет Кацман в блоге на сайте 112.UA.

Он подчеркнул, что в юго-восточных регионах ОПЗЖ набрала 20-30% голосов, показав достойные результаты на выборах в Одессе, Мариуполе, Харькове, Днепре, Николаеве, Славянске.

"Что примечательно, в крупнейших городах ОПЗЖ немного уступила политическим проектам местных мэров, которые партийным строительством не занимаются, но выезжают на своем имени. Эти партии не будут принимать участия в парламентских выборах, поэтому большая часть их электората отойдет именно ОПЗЖ, что лишь укрепит позиции партии в юго-восточных регионах. К слову, рейтинги ОПЗЖ равномерно высокие по всему юго-востоку, демонстрируя также неплохие цифры в центре страны. Это говорит о том, что Медведчуком была воплощена в действительность качественная общеукраинская, а главное – реально отвечающая нуждам людей стратегия, которую избиратель ценит не ситуативно, а перманентно", - подчеркнул эксперт.

Владимир Кацман отмечает, что в 2019 году у партии "Слуга народа" была схожая программа с ОПЗЖ, однако местные выборы показали, что партия Медведчука демонстрирует тенденцию к росту. Среди причин эксперт называет действия лично Медведчука, который договаривается с Владимиром Путиным о поставках вакцины от коронавируса, принимал участие в газовых переговорах (которые закончились получением скидки для Украины - Авт.), а также добился снятия санкций РФ с украинских предприятий.