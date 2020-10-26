Занимались х**ней и все про***ли: Дубинский выругался матом из-за результата "слуг" на выборах

В воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы.

Член партии СН Александр Дубинский прокомментировал поражение провластной партии президента Зеленского.

Дубинский не смог подобрать цензурных слов, чтобы выразить свое разочарование по поводу результатов местных выборов в ряде регионов, в первую очередь в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре, которые «нельзя было про***вать ни при каких условиях, но мы все равно их про***ли».

«Наш электорат не пришел на избирательные участки, потому что люди разочарованы. Они просто на эти выборы не пошли. Соответственно пошел электорат наших оппонентов», — отметил Дубинский.

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«11% в Киеве — для меня это п*здец провал. И я считаю, что это следствие некачественной избирательной кампании, которая была проведена в городе Киеве. Чтобы бороться за Киев, вы должны понимать, что должен быть сильный кандидат, который ведет избирательную кампанию. Ее надо было вести», — сказал он.

По утверждению Дубинского, Слуга народа получила провальный результат в ряде областей из-за слабых кандидатов в мэры, которые должны были вести избирательную кампанию, а «не заниматься какой-то х*йней типа TikTok».

«Где 20−25 — это хороший результат, где 10−12−14 — это плохой результат для партии власти, потому что имея всю полноту ее в виде своих прокуроров, своих этих, своих тех, своих пятых-десятых, и самое главное — свое монобольшинство, безусловно, нужно было показывать результат лучше», — сказал Дубинский.

«Ну это про***нные, я считаю, местные выборы. Кто бы нам ни рассказывал о том, что нам это не интересно, мы не хотим этим заниматься, нам это не нужно — это все х*йня», — сказал он.

Напомним, главный редактор "Телеграф" Ярослав Жаренов проанализировал причины поражения "Слуг Народа" на местных выборах 25 октября.