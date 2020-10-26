Скачать
Понедельник, 26.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Зеленая лодка" пошла ко дну: почему "фишечки" Зеленского не сработали и что ждет "Слугу народа" и Украину в целом
"Зеленая лодка" пошла ко дну: почему "фишечки" Зеленского не сработали и что ждет "Слугу народа" и Украину в целом
Страна на грани раскола: названа наибольшая угроза выборов в Украине
Страна на грани раскола: названа наибольшая угроза выборов в Украине
У Зеленского опубликовали результаты ответов на "5 вопросов" в день выборов
У Зеленского опубликовали результаты ответов на "5 вопросов" в день выборов
"Никогда не мог подумать": чиновник поделился историей, как ему вылечили коронавирус в Киеве
"Никогда не мог подумать": чиновник поделился историей, как ему вылечили коронавирус в Киеве

ОПЗЖ побеждает на юге и востоке Украины, - эксперт

ОПЗЖ побеждает на юге и востоке Украины, - эксперт
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф facebook - Владимир Мулык Фото: twitter

Предварительные результаты местных выборов свидетельствуют о том, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука побеждает на юго-востоке Украины.

Об этом пишет политический эксперт Владимир Мулык, называя результат ОПЗЖ закономерным.

"Выборы продемонстрировали, как бы не хотелось этого не замечать действующей власти, но юго-восток Украины голосует за две важнейшие проблемы – мир и экономическое восстановление. Именно этим занимается партия Медведчука и он сам лично. Именно Медведчук разработал мирный план для Донбасса, который одобрили все стороны, кроме Киева. Медведчук договорился о снятии с украинских предприятий санкций РФ", - пишет эксперт на своей страничке в Facebook.

Мулык напоминает, что в 2019 году партия "Слуга народа" шла на выборы с повесткой Медведчука и тогда победила. "Избиратель дал четкий сигнал Зеленскому и его команде – какие вопросы должны стоять во главе угла украинской политики. За год после парламентских выборов ситуация с их решение не только не тронулась с мертвой точки, но и вообще ухудшилась. Экономика падает, мирные переговоры в тупике", - объясняет политолог.

По его словам, в отличии от "Слуги народа", Медведчук активно продвигал собственную повестку и получил результат на местных выборах.

"ОПЗЖ берет юго-восточные регионы, показывая отличный результат даже в крупных городах, где традиционно сильны местные политические проекты. К слову, о них. Ни блок Кернеса, ни партии Филатова и Труханова не будут участвовать в парламентских выборах. Поэтому на общеукраинских выборах ОПЗЖ еще больше усилит свои позиции. А что "слуги"? А "слуги" уже даже не третьи. Этот проект умер, несите новый", - резюмирует Мулык.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Виктор Медведчук, ОПЗЖ, Владимир Мулык.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кремль включается в войну? Тревожные новости из Нагорного Карабаха
02 Магия бренда закончилась: почему партия Зеленского пролетела на выборах
03 Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине
04 Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков
05 Никакого кашля, насморка и боли в горле: простые напитки, укрепляющие иммунную систему
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы вышли с плакатами в поддержку прав женщин в Польше (фото)
Украинцы вышли с плакатами в поддержку прав женщин в Польше (фото)
Военный эксперт показал &quot;великое лицемерие&quot; Путина в Нагорном Карабахе
Военный эксперт показал "великое лицемерие" Путина в Нагорном Карабахе
Магия бренда закончилась: почему партия Зеленского пролетела на выборах
Магия бренда закончилась: почему партия Зеленского пролетела на выборах
Самый необычный автомобиль выставили на аукционе в Париже (Фото)
Самый необычный автомобиль выставили на аукционе в Париже (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь