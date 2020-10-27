Скачать
Понедельник, 02.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: скандал вокруг КСУ, забастовка в Беларуси и повышение цен на газ
Главные события недели: скандал вокруг КСУ, забастовка в Беларуси и повышение цен на газ
В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
Праздник 2 ноября: народные приметы и запреты
Праздник 2 ноября: народные приметы и запреты
УПЛ: результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины и турнирное положение команд
УПЛ: результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины и турнирное положение команд

Юлия Тимошенко заявила о победе Ляшко на 208 округе, но обратила внимание на фальсификации

Юлия Тимошенко заявила о победе Ляшко на 208 округе, но обратила внимание на фальсификации
11:40 Вт, 27 Октябрь 2020 Телеграф

Об этом говорится в заявлении партии.

"Партия" Батькивщина "обеспокоена ситуацией, сложившейся вокруг довыборов в Верховную Раду в 208-м округе на Черниговщине. Все социологические опросы, которые проводились там во время кампании, фиксировали безоговорочное лидерство кандидата от Радикальной партии Олега Ляшко.

Наверное, именно приближение неминуемого поражения выдвиженца от «слуг народа» заставило власть потерять голову и, вспомнив позорный опыт предшественников, прибегнуть к грязным технологиям и откровенных фальсификаций.

Админресурс, подкуп, запугивание, «сетки», клевета, незаконная агитация в день голосования. Власть не останавливалась ни перед чем. А поняв, что ее кандидат, однако, проиграл, уже после закрытия участков взялась искажать результаты волеизъявления людей.

Это безобразие должно быть остановлено!", - заявили в ВО "Батькивщина".

В партии обратились к членам избирательных комиссий с призывом обеспечить справедливый результат гонки, а правоохранителей - расследовать факты подкупа и фальсификации голосования.

""Батькивщина" требует от представителей избирательных комиссий всех уровней обеспечить честный подсчет голосов, а правоохранительные органы - дать оценку каждому заявлению о нарушении закона во время кампании и установления его результатов, привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков фальсификаций на 208-м округе!

Власть, которая позорно проиграла местные выборы и опозорила институт президентства своим фейковым «опросом», должна признать поражение и прекратить издеваться над людьми и законом.

Украинцы имеют право на честные выборы! И не раз доказывали готовность защищать его!", - говорится в обращении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине запретили рыбалку
02 Известный врач сообщил хорошие новости о коронавирусе и назвал сроки окончания эпидемии в Украине
03 Усик - Чисора: видео боя
04 Что изменилось с 1 ноября 2020 в Украине
05 "Русский мир" во всей красе: в сети показали фото разрухи в Горловке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саакашвили снова проиграл выборы в Грузии: объявлены результаты
Саакашвили снова проиграл выборы в Грузии: объявлены результаты
&quot;Делятся на омоновцев и людей&quot;: сеть поразило фото детской игры в Беларуси
"Делятся на омоновцев и людей": сеть поразило фото детской игры в Беларуси
В &quot;Лиге смеха&quot; показали &quot;адскую&quot; пародию на Дмитрия Гордона (видео)
В "Лиге смеха" показали "адскую" пародию на Дмитрия Гордона (видео)
Меган Маркл и принцу Гарри приказали вернуть деньги британским налогоплательщикам
Меган Маркл и принцу Гарри приказали вернуть деньги британским налогоплательщикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь