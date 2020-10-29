Надо решать проблему, - Юлия Тимошенко призвала прекратить травлю КСУ и обнародовала свою декларацию

«Батькивщина» подготовила законопроект, который соответствует положениям Конституции и призван обеспечить эффективную работу антикоррупционных органов. Председатель партии призвала лидеров фракций срочно собраться на консультации, чтобы во вторник, 3 ноября, безотлагательно рассмотреть и принять этот важный документ.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей официальной Фейсбук-странице.

«Батькивщина» всегда последовательно отстаивала европейские принципы и антикоррупционные нормы, поддерживая своими голосами все соответствующие законы, в том числе по электронному декларированию. И сейчас мы за его немедленное восстановление, но конституционным путем. Сегодня нужно действовать, а не искать виновных» - убеждена лидер партии.

Юлия Тимошенко предлагает лидерам всех парламентских фракций исправить ошибку, которую сами же депутаты и допустили, когда принимали некоторые положения закона, противоречащие Конституции Украины. Для этого политик призывает депутатов во вторник, 3 ноября, в режиме ad hoc проголосовать законопроект, подготовленный командой «Батькивщины», который разблокирует работу антикоррупционных органов и при этом не противоречит Конституции. Кроме того, лидер «Батькивщины» обнародовала собственную декларацию о доходах, отметив, что это является проявлением открытости и уважения к согражданам.

«Европейскость и преданность демократическим стандартам — это когда свою декларацию обнародовали не только потому, что этого жестко требует закон. А в первую очередь, потому что уважаешь своих избирателей и сограждан! Сейчас я публично публикую свою декларацию и призываю всех ответственных политиков и госслужащих сделать так же!» - отметила Юлия Тимошенко.