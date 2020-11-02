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Денис Шмыгаль назначил еще одного менеджера Ахметова директором "Оператора рынка"

Денис Шмыгаль назначил еще одного менеджера Ахметова директором "Оператора рынка"
20:09 Сегодня Телеграф

Роман Сутченко, которого  21 октября Кабинет министров назначил и.о. директора государственного предприятия «Оператор рынка», в 2002-2010 работал в корпорации ДТЭК.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Информация по поводу работы Сутченка в корпорации ДТЭК стала известна из его же резюме, которое он в 2017 году размещал на jobs.ua.

В резюме он указал, что начал работать в ДТЭК в 2002 году в должности начальника группы расчетов и платежей ООО «ПЭС« Горэнерго ». В 2007-2010 годах работал уже в департаменте казначейских операций дирекции по финансам ООО «ДТЭК» начальником отдела расчетов и платежей, а затем руководил этим департаментом.

С мая 2010 года работал в государственных структурах. Сначала заместителем директора по финансовым вопросам и советником директора «Энергорынок». После смены власти в 2014 перешел на работу начальником отдела финансово-экономического и нормативного сопровождения Центра внедрения новой модели рынка НАЭК «Энергоатом». Был также первым замдиректора созданной для реализации атомной электроэнергии - ОП «Энергоатом-Трейдинг».

Жена нового руководителя «Оператора рынка» Оксана Нерсесова сейчас работает в корпорации ДТЭК. В 2010-2014рр она работала в ООО «ДТЭК Энерго», а с августа 2014 и до сих пор работает в ООО «ДТЭК». С деклараций Сутченка известно, что за прошлый год Нерсесова заработала в «ДТЭК» 2990000 грн.

На сайте Назка декларация Сутченка кандидата на должность в «Оператор рынка» зафиксирована уже вечером следующего дня после его назначения Кабмином. По данным издания «Главком», на самом заседании правительства 21 октября вопрос об освобождении от должности руководителя «Оператора рынка» Владимира Евдокимова и назначения Сутченка были внесены с голоса первым заместителем министра энергетики Ольгой Буславець. Смена руководства ГП «Оператор рынка» состоялось без обсуждения и без объявления фамилии нового руководителя, вместо премьер-министр Шмыгаль при принятии этого решения принял общую формулировку «поддержка перечень кадровых вопросов».

Справка: Государственное предприятие «Оператор рынка» отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке «на сутки вперед» и внутришньодобовому рынке. Ни один участник не видит заявленные цены и объемы покупки / продажи электрической энергии другими участниками. Такая технология торгов на РДН способствует развитию конкуренции. Согласно зависимость «Оператора рынка» от каких-то участников рынка может позволять таким участникам использования инсайдерской информации о поведении на рынке их конкурентов.

В мае этого года Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обвинила корпорацию ДТЭК в использовании своего положения для искусственного манипулирования ценами на РДН. Это произошло после того, как заявленный объем покупки электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РДН) 25-26 мая упал до экстремально низкого уровня- 58,4-58,6 МВт-час. Это почти вполовину обрушило цены на рынке. После того руководитель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус к руководителям Службы безопасности Украины и Антимонопольного комитета, в котором он просит расследовать манипуляции на рынке электрической энергии и проверить участников рынка, является связаны между собой и составляют вертикально-интегрированную финансово промышленную группу на рынке энергетики, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова после покупки в 2019 году «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» получила контроль над передачей и сбытом 48% всей электроэнергии в стране. Также ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех ТЭС.

Это уже не первое назначение правительством Дениса шныряли на должности людей, имеющих связи с ДТЭК Ахметова. Так и.о. министра энергетики была назначена Ольга Буславець, которая одобряла формулу Роттердам + и лоббировала скидку на газ для ДТЭК, а советником премьер-министра был назначен бывший топ-менеджер компании ДТЭК Игорь Маслов. Сам глава правительства Денис Шмыгаль выходец из «ДТЭК-Захиденерего» Рината Ахметова, является монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.

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Денис Шмыгаль, Роман Сутченко.

Автор:

Телеграф
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