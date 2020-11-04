Скандально известный нардеп Юрченко избавился от электронного браслета

3 ноября Высший антикоррупционный суд отказался продлевать обязанность носить электронный браслет контроля для нардепа Верховной Рады Александра Юрченко, который подозревается во взяточничестве.

Об этом сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинским новинам".

По ее словам, суд продлил Юрченко 5 из 6 обязательств на следующих 2 месяца.

В то же время обязанность ношения электронного браслета суд не продлевал, отметила Чемерис.

На своей страничке в Фейсбук Юрченко порадовался за свое "освобождение" и отметил, что это только начало.

Он также выложил фото снятого браслета.

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